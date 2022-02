AÇÚCAR/CEPEA: Ritmo de negócios está lento; preços seguem em queda

Cepea, 08/02/2022 – As cotações do açúcar cristal iniciaram fevereiro em queda no mercado spot do estado de São Paulo, conforme apontam dados do Cepea. O Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, fechou a R$ 146,67/saca de 50 kg nessa segunda-feira, 7, queda de 0,25% em relação ao dia 31 de janeiro. As negociações, por sua vez, estão em ritmo lento. Compradores não têm adquirido grandes volumes do cristal no spot, visto que o açúcar recebido por meio de contratos tem sido suficiente para dar andamento às atividades. Do lado das usinas, algumas unidades buscaram liquidar seus estoques e, com isso, reduziram os preços de venda, em especial para o cristal Icumsa 180. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)