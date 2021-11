Ádila Terezinha de Andrade

A cada dia, mais equipes de saúde da família aderem à campanha Novembro Azul e realizam ações voltadas exclusivamente para o público masculino nas unidades básicas de saúde de Cuiabá. Na manhã desta terça-feira (23), a USF Pedra 90 IV está realizando seu Dia D, com ações como palestras, coletas de exames, aferição de pressão arterial e glicemia, teste rápido de sífilis e Hepatite B e C, entrega de material educativo, café da manhã, entre outros.

Na segunda-feira (22), a UBS do bairro Lixeira realizou 32 coletas de amostras de sangue para realização do exame Antígeno Prostático Específico, conhecido como PSA, indicado para homens a partir de 45 anos e que ajuda a detectar o câncer de próstata. Também houve palestra sobre Saúde do Homem, saúde bucal, diabetes e hipertensão e oferecido um café da manhã, com o apoio de voluntários do Rotary Clube, conforme a técnica de enfermagem Esmeraldina Santos da Silva. A unidade vai realizar o evento novamente no próximo dia 29, visando atingir mais pacientes.

Já os homens dos bairros Jardim Fortaleza, Santa Laura e Osmar Cabral foram contemplados com eventos realizados nos dias 8 e 22 de novembro, na UBS do Jardim Fortaleza. Foram realizadas coleta de sangue para exames laboratoriais, testes rápidos de glicemia, sífilis e Hepatite B e C, palestras sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e também sobre doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão de câncer de próstata, proferidas por estagiários de Medicina da Univag, entrega de material educativo e café da manhã. De acordo com a enfermeira Ivanete Marques Viana, as palestras contaram com mais de 20 participantes, cada. “Conseguimos realizar todas as atividades propostas, graças ao esforço das equipes do Jardim Fortaleza, Santa Laura e Osmar Cabral com a parceria dos alunos da Univag”, disse.

A equipe de saúde da família do bairro Areão também proporcionou aos homens daquela região a oportunidade de se atentarem para a importância do cuidado com a saúde. As ações foram realizados nos dias 8 e 10, com palestra e coletas de exame e também com ação extramuros, com uma palestra sobre Saúde do Homem realizada para os funcionários da gráfica Print, que fica ao lado da unidade de saúde.

O Serviço de Atendimento Especializado – SAE Grande Terceiro também promoveu, na última quinta-feira (18), ação no albergue municipal do Porto, com palestra sobre ISTs, aferição de pressão arterial, orientações sobre uso de preservativo, câncer de próstata, agendamentos de exames PSA e teste rápido de HIV, sífilis e hepatites.

Para o coordenador de Ações Básicas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Marcel Lemos, essas ações desenvolvidas pelas unidades básicas de saúde são uma oportunidade que os homens têm de cuidar da saúde e se antecipar a possíveis problemas. “A nossa campanha já fala: cuidar da saúde é coisa de homem. A saúde do homem é muito mais do que somente exame de próstata. Então é muito importante que os homens busquem as unidades básicas de saúde mais próxima de suas casas e agendem uma consulta para ver como está sua glicemia, sua pressão arterial. Com certeza, não deixar de fazer o exame de próstata porque caso tenha uma doença, quanto mais breve seja identificado, a eficácia do tratamento melhora ainda mais”, afirma.