Adjunta da Setasc entrega cartões do Ser Família Emergencial em Juína, Juara e Colniza nesta quarta-feira (05)

As entregas dos cartões do Ser Famílias Emergencial para as famílias carentes continuam no interior do Estado. Nesta quarta-feira (05.05), a secretária-adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf) da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Salete Morockoski, participa nda distribuição de cerca de 2 mil documentos para famílias de Colniza, Juína e Juara.

“Estamos empenhados em atender todas as famílias inclusas no programa porque entendemos a necessidade do benefício na vida dessas pessoas.”, disse a secretária. A ação do Governo do Estado deve beneficiar mais de 100 mil famílias em todos os municípios com renda de R$ 150 por cinco meses. O auxílio financeiro foi implementado pelo governador Mauro Mendes após pedido da primeira-dama Virginia Mendes.

Em Colniza serão 570 famílias beneficiadas. Já em Juara serão distribuídos 612 cartões e em Juína o benefício chegará a 780 pessoas. As famílias atendidas estão inscritas no Cadastro Único e possuem renda mensal per capita de R$ 70. Cada uma dessas famílias receberá cinco parcelas de R$ 150, sendo a primeira parcela depositada já no próximo sábado (08.05). São mais de R$ 75 milhões para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

9h – Colniza (Avenida do Contorno, Centro. Em frente a Câmara dos Vereadores)

11h30 – Juara (Rua Fortaleza 247, Vila Aurora – na Secretaria de Assistência Social)

14h30 – Juína (Avenida das Andorinhas, 214 N módulo 04 – Secretaria de Assistência Social)