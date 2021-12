Adolescentes do Case de Cuiabá recebem certificado de conclusão de curso de informática

Dez adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Cuiabá, antigo Pomeri, receberam nesta sexta-feira (03.12) o certificado de conclusão do curso de Informática Básica. Com mais este curso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Sistema Socioeducativo, pretende qualificar os jovens com os conhecimentos necessários para ingressarem no mercado de trabalho ao deixarem a unidade.

O curso oferecido faz parte do programa Qualifica Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá, e possui carga horária de 160 horas. Durante as aulas, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer um computador e desenvolver habilidades de informática e digitação durante dois meses de laboratório. Além de conhecer o sistema Windows 10, os menores ainda tiveram a experiência de aprender a utilizar os principais softwares como Word, Excel e Power Point.

Segundo o diretor de internação masculina do Case Cuiabá, Urias Avelino Dantas, eles adquiriram experiências comuns na rotina administrativa e de pesquisas de trabalhos escolares. “São experiências importantes para que eles tenham conhecimentos necessários para ingressar no mercado de trabalho e desenvolver novas habilidades”, disse o diretor ao destacar a importância do curso.

O diretor lembrou que três dos adolescentes que participaram do curso, já tiveram alvará de soltura e agora tem experiência e certificado para tentar uma vaga no mercado de trabalho. “Muitos deles chegam na unidade sem ter conhecimento do uso de um computador e quem ganhou a liberdade recentemente, já saiu da unidade com certificado e conhecimento suficiente para iniciar a vida com um emprego’’, lembrou Urias Dantas.

A oferta desse curso faz parte do Programa de Formação Continuada (POS) do Centro de Socioeducativo de Cuiabá, que além do curso de Informática Básica ainda oferece aos menores outros tipos de formação para uma nova oportunidade de vida. “Para que, quando adolescentes deixarem a unidade, possam sair com mais conhecimento do que quando eles chegaram”, destacou Urias Dantas.

Em fevereiro de 2022, mais uma turma com 10 adolescentes vai participar do curso de Informática Básica. Além disso, serão criados dois grupos para participar da formação na área de panificação, como salgadeiro, confeiteiro, padeiro e pizzaiolo. Os cursos são oferecidos por meio de parceria com a Prefeitura de Cuiabá e o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT).