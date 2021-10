Agência Brasil é finalista de prêmio para imprensa em economia

A Agência Brasil é finalista do Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, na categoria “Agência de Notícias”. O veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concorre com mais seis participantes, que serão escolhidos como TOP 3 da categoria. A votação on line está aberta ao público até 28 de outubro. Para votar, clique aqui.

Para a gerente executiva da Agência Brasil, Juliana Andrade, a indicação, além de ser um reconhecimento do trabalho desempenhado, mostra que a Agência Brasil está no caminho certo ao fazer um jornalismo sério e comprometido: “A cobertura de Economia é um dos destaques do nosso noticiário e uma das prioridades é levar aos cidadãos as informações que terão impacto no seu dia a dia, de uma forma clara e simplificada. É um trabalho conjunto, que envolve repórteres, editores e fotógrafos.”

A Agência Brasil produz diariamente conteúdo de interesse público, com precisão e clareza. Além dos sites e jornais pequenos, a Agência Brasil é fonte de referência e confiança para grandes veículos de comunicação do país. Muitos acessam e republicam, gratuitamente, o conteúdo produzido pela Agência. De janeiro a agosto, as matérias da Agência Brasil republicadas em outros sites alcançaram 83.659.112 visitas.

Em sua sexta edição, o prêmio indicou 139 jornalistas (82 mulheres e 57 homens) e 56 veículos de imprensa e programas. Outro conteúdo da EBC indicado ao Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças foi o programa Cenário Econômico, na categoria Programa de TV. O Cenário Econômico foi ao ar de 2017 a março de 2020 e tem cinco concorrentes, na premiação.

Como votar

Qualquer pessoa pode participar da votação. Para isso, basta fazer um breve cadastro no site https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br.

A seguir, o interessado deve escolher a categoria desejada e selecionar até cinco profissionais, veículos ou programas concorrentes na ordem preferida. Caso não queira avaliar as opções de todas as categorias, é só apertar o botão “próximo” até aparecer a alternativa “concluir” e terminar a votação. A votação se encerra em 28 de outubro.

Sobre o prêmio

O Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças é promovido pelo Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas com patrocínio de BTG, Captalys, Deloitte, Gerdau e Telefônica|Vivo, apoio de divulgação do I´MAX e apoio institucional do IBRI.

A eleição, que neste ano tem como principal novidade a criação de categorias regionais, apontará os jornalistas e publicações especializadas +Admiradas em 14 categorias: Agência de Notícias, Canal Digital, Podcast, Programa de TV, Programa de Rádio, Site/Blog, Veículo Impresso, Veículo Impresso Especializado, Jornalistas Nacional (TOP 50) e Jornalistas Regional (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul).

A cerimônia de premiação será em 30 de novembro. O evento terá formato híbrido, com almoço presencial no Hotel Renaissance, em São Paulo, e transmissão ao vivo no canal do Portal dos Jornalistas, no Youtube.