Agência Brasil explica como tirar e renovar a CNH

No Amazonas, os contribuintes que anteciparem o pagamento terão direito a descontos que variam de 5 a 10% sobre o valor principal. Os pagamentos seguem tabela elaborada pela Secretaria de Fazenda do Estado de acordo com o final da placa do veículo. Terão 10% de desconto os proprietários de veículos com placas com final 1 que recolham o imposto em cota única ou paguem a primeira parcela até o dia 31 de janeiro. Se pagarem em cota única ou liquidarem a segunda parcela até 28 de fevereiro, disporão de 5% de desconto. Se efetivarem o recolhimento até a data limite, 31 de março, pagarão o valor integral.

Da mesma maneira, as placas com final 2 tem até prazo final de pagamento do imposto até abril, as de final de 3 até maio, as de final 4 até junho, e assim sucessivamente, sempre se somando dois ao número de final da placa para se saber o último mês possível para o pagamento do imposto (no caso das placas de final 0, considerar o número 10).

Há também a aplicação de um percentual de desconto para os proprietários de veículo que não cometeram infrações de trânsito. Quem não cometeu infração no ano passado, tem direito a 10% de desconto. Quem não teve multa em 2020 e 2021, 15%; e quem foi regular nos últimos três anos, 20%. Mais informações sobre a base de cálculo do imposto podem ser encontradas na página da Sefaz.

Fim da placa 1ª ou Única 2ª ou Única 3ª ou Única Vencimento Desconto de 10% até: Desconto de 5% até: Sem desconto Prazo final 1 31 de janeiro 25 de fevereiro 31 de março 31 de março 2 25 de fevereiro 31 de março 29 de abril 29 de abril 3 31 de março 29 de abril 31 de maio 31 de maio 4 29 de abril 31 de maio 30 de junho 30 de junho 5 31 de maio 30 de junho 29 de julho 29 de julho 6 30 de junho 29 de julho 31 de agosto 31 de agosto 7 29 de julho 31 de agosto 30 de setembro 30 de setembro 8 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro 31 de outubro 9 30 de setembro 31 de outubro 30 de novembro 30 de novembro 31 de outubro 30 de novembro 29 de dezembro 29 de dezembro

Fonte: Sefaz/AM