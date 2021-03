Agendamento de imunização será aberto novamente nesta quinta-feira e vacinação somente será retomada no dia 26

A vacinação dos idosos de 75 a 79 anos e dos trabalhadores da saúde será retomada normalmente na sexta-feira (26) no Centro de Eventos do Pantanal. A instabilidade e queda no sistema da agenda causados pelo enorme número de acessos ao mesmo tempo, gerou um número excessivo de pessoas agendadas nesta quarta-feira (24), e foi preciso suspender a vacinação a partir das 12:30. Ainda assim, apenas no período matutino, foram vacinados 940 idosos e 140 trabalhadores da saúde. Uma Fake News propadaga sobre um falso calendário de vacinação pode ter contribuído para o problema.

Para corrigir o problema nos agendamentos foi preciso apagar toda a agenda marcada para a tarde desta quarta-feira e não foi liberada uma nova agenda para realizar a vacinação na quinta (25). “O grande número de acessos no site ontem gerou um agendamento excessivo, o que resultou na quantidade de pessoas que estiveram no Centro de Eventos hoje. A equipe de TI responsável pelo agendamento achou por bem não liberar o site ainda, para que passe pelos ajustes necessários, por isso nesta quinta o trabalho na vacinação será interno, para organizar todo o processo novamente”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha.

Nesta quinta-feira (25), excepcionalmente, somente serão vacinadas cerca de cem pessoas que são as que entraram em contato com a equipe de TI pelo email disponibilizado previamente nos canais de comunicação da Prefeitura. As demais pessoas que estavam agendadas para a tarde desta quarta-feira estão sendo reagendadas automaticamente para a sexta (26). Elas devem entrar no próprio cadastro no site da vacinação e verificar para qual horário foram agendadas.

“Lamentamos pelo transtorno, mas infelizmente foi uma situação causada por fatores externos. Nossa equipe está trabalhando arduamente para que este problema não ocorra novamente. Começamos a campanha de vacinação no dia 20 de janeiro e desde então tudo correu perfeitamente bem. Nós estamos nos desdobrando para recebermos a população de Cuiabá com o maior carinho, segurança e conforto possíveis, mas infelizmente tivemos esta adversidade, 2 meses após a campanha ter começado”, comentou Valéria.

A coordenadora pede encarecidamente que as pessoas agendadas cheguem no Centro de Eventos no horário agendado e que levem apenas um acompanhante, para evitar aglomerações. “Percebemos que muitas pessoas estão vindo e 2 a 3 horas antes do horário agendado e também que têm vindo com vários familiares. Precisamos que venham estritamente no horário marcado e com um uma pessoa acompanhando, no máximo”, finalizou.