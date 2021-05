Agentes de endemias enfrentam pandemia para manter população livre do mosquito Aedes aegypti

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o vice José Roberto Stopa se reuniu na manhã deste sábado(29), no Hotel Fazenda Mato Grosso, com os secretários, adjuntos e diretores para mais uma etapa de construção da Agenda Cuiabá 2021/2030. Cuiabá é signatária do Pacto Global, que é uma iniciativa que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças comprometidas e inovadoras. Quem integra o grupo também assume a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da Agenda 2030, criada pela ONU define metas, organizadas em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Seguindo as normas de biossegurança contra a disseminação do coronavírus, a reunião foi realizada no sistema híbrido. Parte da equipe de gestão participou da reunião presencial e os demais atuaram remotamente. “Esta construção da Agenda Cuiabá 2030, irá contemplar os nossos novos compromissos assumidos com o povo cuiabano, priorizaremos as grandes ações, a implantação dos novos programas e projetos, bem como o fortalecimento das iniciativas que apresentam resultados. Buscamos aqui o aprimoramento. Por isso, a necessidade desses encontros cumprindo os cronogramas pre-estabelecidos”, disse o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa. Ele pontuou ainda que a Secretaria de Planejamento atua como um facilitador, mas a obrigação de executar e de todos, com ações intersetoriais.

No decorrer da reunião de trabalho, após apresentação das ações de cada Secretaria, foi construído o novo mapa estratégico para os próximos dez anos. Foram definidos doze Eixos Temáticos, construídos seguindo as vértices do programa Cidades Sustentáveis, correlacionados aos objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis-ODS, no Pacto do Milênio. “A reelaboração do plano devem ser consideradas as metas já previstas nos compromissos estabelecidos entre 2021/2024”, acrescentou Stopa.

Cuiabá é a 4ª capital brasileira a ser signatária do Pacto Global da ONU. Com isso, o planejamento estratégico do Município passa a contar com fatores fundamentais como sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, inovação e uma série de outros ponto e uma das marcas da gestão Emanuel Pinheiro trata-se do desenvolvimento de ações de sustentabilidade. A iniciativa das Nações Unidas possui cerca de 15 mil signatários em todo o mundo e, a partir do momento em que Emanuel assumiu a administração do Município, Cuiabá passou a fazer parte desse grupo.

Ao fazer o uso da palavra, o secretário de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, afirmou: “sempre de forma planejada, que seja realizado o monitoramento diário na busca contínua dos objetivos pelas entregas de suas pastas. Trabalhamos pautados na busca em atingir resultados, respeitando o que firmamos com a cuiabania e com os conselhos de Políticas Públicas, observando os compromissos do Plano de Governo”.

Sendo a Secretaria de Planejamento a responsável pela condução das metas, o secretário Zito Adrien reforça pelo qual foi criada essa ferramenta de trabalho. “Esse é mais um importante passo dentro da administração pública municipal, na busca do fortalecimento da cultura do planejamento e da disseminação de boas práticas, tanto entre os gestores como com a população. A gestão Emanuel Pinheiro segue, de forma efetiva, o seu compromisso com Cuiabá, de oferecer uma cidade boa de viver”, definiu Zito Adrien.