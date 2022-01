Agora é lei: PCHs e UHEs não podem ser construídas na extensão do Rio Cuiabá, na capital

Os pais ou responsáveis cujas solicitações de matrícula para o Ano Letivo 2022 serão atendidas neste momento devem nesta quinta e sexta-feira (20 e 21), comparecer as unidades educacionais escolhidas e confirmar as matrículas dos novos estudantes de 0 a 3 anos e 11 meses. A lista de classificação foi publicada no site da Prefeitura de Cuiabá no último dia 17 de janeiro.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar destacou que para efetivar as matrículas os pais devem levar seus documentos pessoais e das crianças nas unidades escolhidas. “As solicitações de matrícula que excederam o número de vagas disponíveis ficarão na listagem sequencial (aguardando vaga), e serão chamadas conforme a disponibilidade de vagas nas unidades educacionais que atendem essa faixa etária”, explicou.

Os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos pessoais (originais e cópias): CPF e RG; e das crianças: Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência desse documento, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM); a Carteira de Vacinação atualizada; Laudo Médico no caso de criança com deficiência e, se for beneficiário do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), a cópia do extrato atualizado do último benefício pago. Também devem ser informados contatos telefônicos válidos e variados além do comprovante de endereço, legível e recente.

O atendimento das solicitações de matrícula para a faixa de 0 a 3 anos e 11 meses obedece, além do número de vagas disponíveis nas unidades educacionais que oferecem essa modalidade de Ensino, os critérios estabelecidos nos Decretos Municipais nº 6.293, de 2017 e 8.620 de 2021, que determinam ser prioridade do Município a oferta de vagas para as crianças com deficiência, as beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e aquelas provenientes de famílias de baixa renda, nessa ordem. O desempate é feito de acordo com a distância da unidade educacional em relação à residência da criança.

O ano letivo 2022 na rede pública municipal de Educação de Cuiabá tem início no dia 7 de fevereiro.

Serviço

MATRÍCULA WEB

Alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses

Confirmação de Matrícula nas unidades educacionais: 20 e 21/01/2022