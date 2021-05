“Agora poderemos ajudar 100 mil famílias por mais tempo”, afirma governador após fazer parceria com senador Jayme

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, fará uma série de entregas dos cartões do Ser Família Emergencial ao longo da próxima semana. Ela visitará 20 municípios a partir desta segunda-feira (03.05).

A entregas terão a participação do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi, e da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, além de prefeitos e autoridades municipais.

Nos demais municípios do Estado, as entregas serão realizadas por secretários de Estado ou por integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, em parceria com as prefeituras.

O Ser Família Emergencial vai beneficiar mais de 100 mil famílias em situação de pobreza extrema com a transferência de renda de R$ 150. Os cartões serão abastecidos no próximo sábado (08.05) e todo dia 8 nos meses seguintes.

Confira as datas e municípios que a primeira-dama irá visitar:

– Na segunda-feira (03), as visitas começam em Campo Verde (326 cartões a serem entregues) e seguem pelos municípios de Dom Aquino (633), Jaciara (990), São Pedro da Cipa (156) e Juscimeira (343).

– Terça-feira (04.05) será a vez das famílias de Alto Araguaia (490), Alto Garças (986) e Rondonópolis (6.324) receberem os cartões do auxílio emergencial.

– Na quarta-feira (05.05), as entregas iniciam em Sinop (1.631), com a presença do governador Mauro Mendes. Depois a primeira-dama e demais autoridades seguem para Sorriso (755) e Lucas do Rio Verde (2.416).

– No dia 6 (quinta-feira) as entregas serão realizadas em Alta Floresta (1.494), Guarantã do Norte (1.538), Matupá (169) e Peixoto de Azevedo (1.524).

– Já na sexta-feira (07.05), serão as famílias de São José dos Quatro Marcos (453), Mirassol D’Oeste (952) e Cáceres (5.331) que receberão os cartões com a presença de Virginia Mendes.

– As visitas terminam no sábado (08.05), nos municípios de Nossa Senhora do Livramento (893) e Poconé (2.481).

Acesso ao benefício

O auxílio vai atender famílias de baixa renda que passam dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, que recebem até R$ 70 per capita/mês, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico).

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) disponibilizou canais de atendimento para informação sobre o programa Ser Família Emergencial. Para saber se têm direito ao auxílio, o interessado pode acessar o site da Setasc, pelo endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br, clicar no banner com o nome do programa e digitar o CPF.

Também foram disponibilizados telefones de contato para o usuário que não tiver acesso à internet: (65) 3613 5774 / 5746 / 5732 / 5711 / 5723 e 5712.