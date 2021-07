Agradável no sabor e versátil no manejo, cultivo do morango é tema de curso do Senar/MS

As possibilidades são infinitas. Um fruto que combina bem com chocolate, principalmente no fondue em época de frio, e que também é protagonista em várias sobremesas, sucos, geleias, e até mesmo puro. É pouco provável que alguém não goste do morango. Com a chegada do inverno, período mais apropriado para seu cultivo, o curso oferecido pelo Senar/MS é o tema da editoria #EducaçãonoCampo desta quarta-feira (30).

Curiosidades, variedades comerciais e tecnologias aplicadas em morangueiros fazem parte da capacitação gratuita. E essa época do ano é justamente a mais apropriada para o cultivo deste vegetal, que tem produção de botões florais nos dias mais curtos e temperaturas mais baixas.

Apesar das ‘preferências’, o morangueiro também tem boa adaptabilidade ao clima temperado, principalmente por causa das variadas cultivares existentes. “Mesmo com a versatilidade da planta, em altas temperaturas e longos períodos chuvosos, o desenvolvimento do vegetal pode ficar limitado, o que pode comprometer a produção”, explica o instrutor do curso Cultivo do Morango do Senar Mato Grosso do Sul, Arnaldo Mongelo.

Entre as tecnologias mais utilizadas neste segmento está o mulching, que consiste na cobertura de canteiros com lona plástica ou cobertura vegetais. A finalidade é reter a umidade do solo e reduzir a infestação de plantas daninhas, evitando contato direto com o sol. Outra técnica é a do ‘microtúnel’, estrutura de aço galvanizado em forma de arco com cobertura de plástico montados sobre os canteiros que tem o objetivo e proteger contra chuvas e controlar a entrada de luz.

Para irrigação, o sistema mais indicado é o gotejamento. “Além de apresentar maior eficiência no uso da água, diminui a incidência de doenças foliares e a possibilidade de aplicação de fertilizantes”, conclui.

Se pretende dar início ao cultivo de morangos você pode procurar o sindicato rural do seu município e falar do interesse em fazer cursos nesta área. Fique por dentro do mercado da fruticultura no estado e saiba tudo sobre esta e outras capacitações oferecidas pelo Senar/MS.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Ellen Albuquerque / Foto: CNA.