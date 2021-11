Agro.BR abre oportunidade para empresas participarem da Green Week

Foto: Divulgação

Brasília (24/11/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Apex Brasil, vai apoiar a participação de empreendedores rurais integrantes do projeto Agro.BR na International Green Week, que acontece de 21 a 30 de janeiro, em Berlim (Alemanha).

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro aqui. Os espaços disponíveis dentro do estande da Apex serão para degustação e venda de produtos certificados. As empresas do Agro.BR selecionadas não terão custo de espaço na feira.

As modalidades de participação são vitrine expositora (não presencial) ou espaço individual com presença de um representante da empresa ou representante local. Em ambos os casos, o inscrito é responsável pelos custos de envio e disponibilização das amostras ou por seus custos de transporte, hospedagem e alimentação.

A International Green Week conta com a participação de, aproximadamente, 1,8 mil expositores e 100 mil produtos do mundo inteiro. A última edição do evento recebeu 400 mil visitantes. Paralelamente, ocorrerá o Fórum Global para Alimentos e Agricultura (GFFA), com painéis e fóruns de agricultura sustentável.

Leia o regulamento aqui.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

