Agro.BR realiza mais de 260 reuniões em rodada de negócios multissetorial

Brasília (16/12/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), promoveu, na última semana, a “Rodada de Negócios Virtual – Multissetorial Mundo”, do Projeto Agro.BR, com foco em diversos mercados e setores produtivos.

Segundo o assessor de Relações Internacionais da CNA, Rodrigo da Matta, essa foi a primeira rodada articulada com os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), das Relações Exteriores (MRE), além de adidos agrícolas brasileiros e representações diplomáticas do Brasil no exterior, que atuaram na busca de compradores internacionais qualificados.

“Essa parceria foi fundamental para a qualidade das negociações. Durante a rodada, foram gerados US$ 85 mil em negócios e a expectativa para os próximos 12 meses é de US$ 34,1 milhões”, afirmou Rodrigo.

Ao longo do evento, foram realizadas 267 reuniões, com a participação de 40 empreendedores rurais e 60 potenciais compradores internacionais. Os principais mercados-alvo das negociações foram Estados Unidos, China, Canadá e Coreia do Sul. Bebidas alcoólicas (vinhos, espumantes e cachaças), cafés especiais, mel e derivados e cacau foram setores de destaque nas negociações.

De acordo com Rodrigo, os participantes avaliaram os encontros com nota 9,5 do total de 10 de satisfação. “Nós temos observado que as rodadas estão cada vez melhores e as empresas mais satisfeitas. É uma atividade já consolidada no Agro.BR e que pretendemos ampliar no ano que vem, com reuniões mais específicas”, explicou.

Agro.BR – O projeto é um convênio entre a CNA e Apex-Brasil voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior. Saiba mais.

Assessoria de Comunicação CNA

