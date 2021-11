Agro Fraterno entrega mais 650 cestas no Sul de Minas

Com a participação de mais de 10 mil mulheres, o movimento Agroligadas tem se destacado no setor agropecuário. Nesta sexta-feira (19.11) é realizado em Cuiabá o Encontro Lideranças Agroligadas que reúne mais de 80 mulheres. A programação é intensa e inclui os mais variados assuntos. A primeira conversa do dia foi com o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Francisco Olavo Pugliesi de Castro, popularmente conhecido como Chico da Pauliceia.

Educação, capacitação e qualificação foram assuntos em pauta. Chico mostrou como funciona a estrutura do Sistema Famato e destacou alguns programas como Colheita de Talentos, Semeia, Polos Tecnológicos também chamados de Centro de Treinamentos e várias outras parcerias.

Outro assunto abordado foi a programação e as metas para 2022. “Vamos realizar 10 mil cursos e ampliar a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)”. Chico contou ainda que a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Senar-MT já atende duas mil propriedades. “Esta meta foi atingida 40 dias antes da data prevista”.

Chico também falou sobre o Semeia. “Mostrar o real valor do trabalho no campo. Este é o principal objetivo deste programa”, destaca o superintendente. É importante dizer que é um projeto desenvolvido em parceria com a equipe da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Outro programa abordado na palestra do superintendente foi o Colheita de Talentos. De acordo com Chico, este programa foi formatado para atender uma necessidade antiga do produtor e do trabalhador rural. O programa consiste em uma plataforma com cerca de 150 mil currículos para que as empresas do agro e produtores rurais possam ter acesso a profissionais qualificados. Do outro lado estão os trabalhadores que vão colocar à disposição seus currículos e também terão a oportunidade de aprimorá-lo acrescentando mais e mais treinamentos.