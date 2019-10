AL cobra informações do 13º salário dos servidores públicos

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O governo do estado deverá fornecer, no prazo de 30 dias, informações a respeito das medidas adotadas para garantir o pagamento do 13º salário aos servidores públicos estaduais. No dia 25 de setembro, foi aprovado pelo plenário, durante sessão ordinária, requerimento de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) que requer essas informações do governador Mauro Mendes (DEM) e do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

As respostas deverão ser fornecidas informando a existência de algum planejamento de reserva de quantia de dinheiro ou se haverá política de parcelamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais. O pedido de informações se baseia nas declarações públicas do governador Mauro Mendes dadas nos últimos meses, que não apontam garantias de dinheiro em caixa para o pagamento do 13º salário de cada um dos 79.634 servidores públicos lotados no estado.

Ao assumir o Poder Executivo em janeiro de 2019, o governador Mauro Mendes adotou a política de escalonamento salarial. Ou seja, os salários são liberados de acordo com o valor recebido pelos servidores.