AL discute políticas públicas para a dislexia em MT

O governador Mauro Mendes afirmou que a entrega de dezenas de máquinas e equipamentos para a Agricultura Familiar, realizada nesta sexta-feira (08.10), além de ser o maior investimento da história do Estado nesta área, também é uma forma de homenagear seus falecidos pais “e milhares de mato-grossenses” que vivem e trabalham no campo.

O Governo do Estado investiu R$ 106 milhões nas aquisições, que serão entregues em etapas até junho de 2022. Ainda foram investidos outros R$ 103 milhões em maquinários destinados às prefeituras, associações e consórcios realizarem a manutenção de estradas não-pavimentadas.

Mauro Mendes relatou que foi criado na Agricultura Familiar e que em sua infância, no interior de Goiás, já ajudava seus pais na “lida” da produção do sítio.

“Eu me lembro que na campanha estávamos um dia em Tangará [da Serra], com um grupo de agricultores familiares. E eu lembrei da senhora minha mãe, que perdi há 12 anos. Minha mãe me viu perder a primeira eleição, meu pai me viu perder a primeira e a segunda eleição para prefeito. Perdi em 2008 e em 2010. Perdi meu pai e minha mãe em um espaço de dois anos. Eu fui criado no interior de Goiás, em um sítio de 27 hectares. Muito pequeno nós tínhamos um tratorzinho tobata, talvez alguns lembrem dessa marca. O tobatinha era a ferramenta que nós tínhamos. Arado de boi eu puxei muito. Fui criado na Agricultura Familiar. E eu vi o depoimento de uma senhora em Tangará e aquilo me emocionei muito”, contou.

De acordo com o governador, ter a Agricultura Familiar no “berço” o ajudou a entender a importância de o Poder Público criar ferramentas para apoiar os pequenos produtores.

“Naquele momento [em Tangará] eu pensei comigo e pensei com Deus que se eu fosse governador, se fosse a vontade de Deus e do povo, eu teria um olhar muito especial para a Agricultura Familiar. Foi por isso, meus amigos, em homenagem à minha mãe, ao meu pai, a minha vida e a vida de milhares de mato-grossenses que vivem essa realidade, de estar no campo, vivendo do que produz, trabalhando com dificuldade, é que eu nunca medi esforços para fazer essa que é a maior entrega de todos os tempos da Agricultura Familiar”, relatou, emocionado.

Apesar de ser a maior entrega já feita na Agricultura Familiar em Mato Grosso, o governador adiantou que novos investimentos ainda virão para beneficiar milhares de pequenos agricultores de Mato Grosso.

“Se vocês acham que R$ 106 milhões é muito, esqueçam! Estamos viabilizando junto ao Banco Mundial um financiamento de 80 milhões de dólares, são quase R$ 400 milhões. Nós vamos dobrar esse investimento e vamos mudar e muito a realidade da Agricultura Familiar. O que essas famílias precisam é de apoio. São milhares de mato-grossenses que precisam e temos o dever de olhar para essas pessoas. Agradeço a cada prefeito, prefeita, vereador, político, senador, deputado, população e cada um que está ao nosso lado. A política só funciona quando fazemos o bem para a população”, finalizou.

A entrega

Nesta primeira etapa, somente para a agricultura familiar, foram entregues 54 veículos Fiat strada, 20 pick-up Hilux, 29 motoniveladoras, 22 distribuidores de calcário, 08 escavadeiras hidráulicas, 300 resfriadores de leite, 17 ensiladeiras, 04 caminhões de leite, 20 motocultivadores, 02 caminhões baú de carga seca, 1 caminhão refrigerado, 02 plantadeiras e adubadeira de mandioca, um perfurador de solo e 08 pás carregadeiras. No evento foram assinados ainda convênios para o repasse de 20 mil doses de sêmen bovino, 1,5 mil prenhezes de embrião bovino e 30 mil toneladas de calcário aos municípios.

No início deste ano, a atual gestão já havia destinado, em parceria com a bancada federal, outros R$ 9,9 milhões de investimentos em equipamentos, bens e itens para uso na agricultura familiar através da ação da Seaf ‘MT Produtivo’, inserido dentro do programa ‘Mais MT’.

Além da agricultura familiar, o Governo do Estado investe ainda, por meio da Sinfra, R$ 103 milhões em equipamentos e máquinas. Nesta etapa, foram destinadas 55 motoniveladoras, 12 escavadeiras e 12 pás carregadeiras a municípios e consórcios regionais.