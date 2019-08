AL e Hemocentro promovem a segunda edição da 'Corrida pela Vida'

Foto: MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

No dia 22 de setembro acontece a 2ª Corrida pela Vida, uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por intermédio da Associação dos Servidores do Legislativo Estadual e Municipal de Mato Grosso (Aslem), em parceria com o Hemocentro. Os interessados devem procurar o Hemocentro para doação voluntária de sangue e entregar o comprovante na sede da empresa organizadora do evento Chirolli, na Avenida XV de Novembro- próximo à Igreja do São Gonçalo (Porto). As inscrições encerram-se no dia 13 de setembro e não têm custo adicional.

“É uma causa nobre, pois dessa forma podemos ajudar no abastecimento do banco de sangue do Hemocentro”, disse o presidente da Aslem, Edwardes Quintiliano. Os quites de corrida devem ser retirados no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. A entrega acontecerá das 8 as 20 horas nos dias 19 e 20 de setembro, e no dia 21de setembro até às 16 horas. Para retirar o kit é necessário levar 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com os organizadores, até o dia 28 de agosto 650 pessoas haviam se inscrito. A expectativa é que chegue a mil corredores. “Acredito que devemos ultrapassar a marca da primeira corrida. A procura pela inscrições está superando nossas metas ”, afirmou Quintiliano. Ainda, que o objetivo da Aslem é integrar organizadores, administração pública e sociedade permitindo assim “a prática desportiva e o fortalecimento das instituições envolvidas em prol da saúde do cidadão”, finalizou.

Corrida pela Vida- O percurso será de 7,5 km, com largada e chegada na Assembleia Legislativa. Os corredores seguem pela Avenida André Maggi até a sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), retornando pela mesma avenida até o início da Avenida Hélio Ribeiro. Na rotatória que dá acesso ao Detran, seguem e passam pelo Fórum de Cuiabá até a Avenida do Inpe, retornando pela Avenida André Maggi, com chegada em frente à Assembleia Legislativa. A largada acontecerá às 6h30.

Conforme o regulamento da prova, os participantes vão compor as categorias masculino e feminino, com premiação a Portadores de Necessidades especiais (PNE). Os corredores podem fazer o trajeto de forma individual ou agrupados por associações, agremiações, instituições e demais equipes de corrida.

O projeto da Assembleia em parceria com o Hemocentro deve se expandir pelo interior do estado, com provas, além de Cuiabá, também pelas cidades de Porto Alegre do Norte, Rondonópolis, Água Boa, Barra do Garças, Jaciara, Alto Taquari e Várzea Grande.