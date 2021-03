ALGODÃO/CEPEA: Após subir com força no 1º bi, preço cai em março

Cepea, 31/03/2021 – As cotações do arroz em casca seguem firmes no mercado sul-rio-grandense. Segundo pesquisadores do Cepea, compradores estão mais ativos no mercado, buscando cumprir contratos com os setores atacadistas e varejistas dos grandes centros consumidores. Já produtores mostram baixo interesse em realizar novas vendas e, com isso, seguem cumprindo os contratos já fechados, na expectativa de preços mais atrativos nas próximas semanas. Agentes também relataram dificuldades logísticas nas últimas semanas, especialmente devido ao avanço das colheitas de soja e milho verão no estado. Entre 23 e 30 de março, o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros, avançou 0,4%, encerrando a R$ 86,93/sc de 50 kg na terça-feira, 30. No campo, a colheita da temporada 2020/21 estava em 43,43% da área total implantada no Rio Grande do Sul, de acordo com dados do Instituo Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgados em 25 de março. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br