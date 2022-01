ALGODÃO/CEPEA: Com vendedor resistente, preço segue em alta

Cepea, 26/01/2022 – O Indicador CEPEA/ESALQ do algodão em pluma continuou em elevação no balanço dos últimos sete dias, influenciado pelos altos patamares dos preços internacionais e pela posição resistente dos vendedores ativos. Entre 18 e 25 de janeiro, o Indicador CEPEA/ESALQ do algodão em pluma aumentou 1,08%, fechando a R$ 7,0120/lp na terça-feira, 25. Segundo informações do Cepea, cotonicultores estão mais voltados a atividades de campo da nova temporada e disponibilizam apenas alguns lotes da pluma a preços superiores no spot. Do lado comprador, indústrias estão cautelosas quanto a novas aquisições diante das altas nos preços e compram apenas quando há necessidade, utilizando a matéria-prima em estoque e/ou contratada. Esse cenário de menor demanda, porém, pressionou as cotações nos últimos três dias. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)