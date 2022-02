ALGODÃO/CEPEA: Fevereiro se inicia com preços firmes

Cepea, 09/02/2022 – Os preços do arroz em casca registraram forte recuperação (dados do Cepea) nos últimos dias no Rio Grande do Sul, em um ambiente de demanda superando a oferta – no entanto, vendedores estão retraídos, diante das incertezas quanto ao tamanho da safra em andamento. Compradores, por sua vez, estão mais presentes, tanto no mercado interno quanto para exportação. A média ponderada refletida no Indicador do arroz em casca ESALQ/SENAR-RS (58% grãos inteiros, com pagamento à vista) aumentou 6,44% entre 31 de janeiro e 8 de fevereiro, encerrando em R$ 68,14/sc de 50 kg nessa terça-feira. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)