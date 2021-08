ALGODÃO/CEPEA: Indicador está em alta desde o início do mês

Cepea, 25/08/2021 – Neste ano, os preços dos cafés arábica do tipo 7 (bebida rio) e do robusta tipo 7/8 (padrões inferiores e bem demandados por indústrias torrefadoras) voltaram a se distanciar, com vantagem novamente para o arábica. Segundo dados do Cepea, entre julho e agosto (até o dia 20), a diferença média entre as cotações das duas variedades está em 162,01 Reais/saca, contra 42,71 Reais/sc no mesmo período de 2020/21, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IGP-DI de jul/21). Vale lembrar que, na safra 2020/21 (encerrada em junho/21), os preços do arábica tipo 7 (bebida rio) e os do robusta tipo 7/8 haviam se aproximado, especialmente no segundo semestre de 2020 – em outubro/20, inclusive, a média de preços do arábica do tipo 7 chegou a operar abaixo da registrada para o robusta tipo 7/8. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)