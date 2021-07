ALGODÃO/CEPEA: Indicador volta a reagir neste começo de julho

Cepea, 07/07/2021 – A liquidez no mercado interno de café está baixa neste começo de julho. Segundo pesquisadores do Cepea, muitos agentes estão atentos aos possíveis impactos de geadas em parte dos cafezais de arábica do Noroeste do Paraná e de São Paulo (Garça e Alta Paulista). Por enquanto, agentes do Paraná consultados pelo Cepea ainda estão averiguando a dimensão dos danos, mas, em São Paulo, colaboradores apontam que poucas lavouras tiveram prejuízos expressivos. Passada a onda de frio no Brasil, os valores internacionais do arábica recuaram, pressionando as cotações internas e mantendo produtores afastados do mercado. Nessa terça-feira, 6, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 817,13/saca de 60 kg, queda de 3,21% no acumulado da parcial de julho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)