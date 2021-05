ALGODÃO/CEPEA: Preço interno da pluma se enfraquece

Cepea, 26/05/2021 – A colheita do arábica da safra de 2021/22 começou efetivamente em boa parte das lavouras do Brasil nos últimos dias. Pesquisadores do Cepea indicam que os trabalhos ainda estão no início, devido à grande quantidade de grãos verdes, mas devem ganhar força gradualmente nas próximas semanas, com o pico de colheita esperado para meados de junho e início de julho. Apesar do início das atividades – quando as cotações do café costumam ser pressionadas pela oferta da nova safra –, os valores domésticos do arábica têm avançado em maio, especialmente nos últimos dias. Na terça-feira, 26, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 825,11/sc, forte alta de 5,4% em relação ao dia 30 de abril. Neste caso, o suporte vem especialmente da retração de vendedores no País e do avanço dos futuros da variedade na Bolsa de Nova York (ICE Futures). Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)