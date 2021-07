Allan Kardec cobra limpeza de canais que abastecem o Pantanal

Foto: José Luis Junior Busão / Assessoria de Gabinete

O deputado Allan Kardec (PDT) esteve reunido na manhã desta sexta-feira (9) na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) para consultar os laudos e o mapeamento realizado para a limpeza de canais, córregos e corixos que abastecem as baías de Chacororé e Siá Mariana, no Pantanal mato-grossense.

Em reunião com a equipe técnica da secretaria, o deputado acompanhou a apresentação do engenheiro sanitarista e analista ambiental, Rafael Melo, que tem monitorado a situação das baías. O analista apresentou mapas da região e os laudos técnicos que apontam os locais que necessitam de limpeza e desassoreamento.

“Rafael conhece profundamente a nossa região da Baía de Chacororé e Siá Mariana. Os laudos que garantem a limpeza estão prontos, e estamos na expectativa de realizarmos uma nova reunião ampliada do Meio Ambiente, mas dessa vez deliberativa, para autorização da execução do serviço”, afirmou o deputado Allan após a reunião.

A preservação das baías de Chacororé e Siá Mariana e também de toda a biodiversidade do Pantanal mato-grossense é uma das prioridades do mandato de Kardec, que apresentou uma série de proposições legislativas no sentido de garantir a preservação e recuperação deste importante bioma.

O deputado também menciona a aprovação em primeira votação do Projeto de Lei nº 244/2021, que cria a Política Estadual de Proteção das Baías do Pantanal. “Este foi um importante passo para garantirmos que políticas ambientais sejam promovidas para toda a região”, declarou.

O PL segue agora para segunda votação e a expectativa é de que, após a aprovação e promulgação da lei, sejam estabelecidas normas e critérios para assegurar a vida no pantanal, auxiliando inclusive o trabalho de entidades, organizações de proteção e Ministério Público Ambiental, que já demonstrou apoio ao projeto.