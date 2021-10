Allan Kardec representa Assembleia Legislativa no Fórum Mundial de Bioeconomia

Foto: AHMAD AFIF JARRAH

Realizado pela primeira vez fora da Europa, o Fórum Mundial de Bioeconomia reuniu líderes políticos e representantes dos estados da Amazônia Legal para debaterem alternativas econômicas sustentáveis que preservem a floresta em pé. Representando Mato Grosso, participaram da abertura na segunda-feira (18) o deputado estadual Allan Kardec, o vice-governador Otaviano Pivetta, a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti e o staff do governo com Rita Chiletto e Alex Marega. O Fórum está sendo realizado pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

“Participei de uma etapa do Fórum Mundial de Bioeconomia representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos falando da manutenção da nossa floresta em pé, das nossas nascentes e aquíferos, e da nossa biodiversidade viva, moeda verde e reflorestamento das áreas degradadas. Esse é o futuro, fazer da floresta um ambiente econômico e saudável para o mundo”, conta o deputado estadual Allan Kardec.

O presidente do Consórcio, o governador do Maranhão, Flávio Dino, abriu a reunião apresentando este importante espaço para troca de experiências e avanços no desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi o anfitrião do evento.

Fazem parte do Consórcio os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O encontro marcou também os preparativos da delegação de secretários que irão participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26), que acontecerá em Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, sob a presidência do Reino Unido. Este é o principal espaço mundial de formação de compromissos multilaterais pelo clima.

Na ocasião do 24º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, realizado concomitantemente, o vice-governador, Otaviano Pivetta, assinou a carta conjunta na qual os estados firmam o compromisso de promoverem a bioeconomia nos estados. A carta é também um convite para o setor privado nacional e fundos internacionais investirem e incentivarem a bioeconomia na Amazônia. A reunião ocorre em meio ao Fórum Mundial de Bioeconomia, que pela primeira vez ocorre fora da Finlândia.

Durante o encontro, Pivetta destacou o compromisso de Mato Grosso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da Amazônia e dos objetivos do Estado de preservar a floresta em pé. Foi assinado ainda um documento para início das tratativas de captação de recursos para a preservação da Amazônia e combate ao desmatamento por meio do Memorando de Entendimento à Cooperação Alemã-GIZ e Emergente (LEAF Coalition), uma coalizão formada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega.

Bioeconomia – Bioeconomia é o conjunto de atividades econômicas baseadas em recursos naturais renováveis. O conceito defende a exploração de florestas sem desmatamento e alia a produção de alimentos e mercadorias industriais e farmacêuticas à geração de valor e emprego nas comunidades. Na Amazônia, o potencial de desenvolver novos produtos que dependem da floresta em pé é muito grande. Segundo estimativa do BNDES, a bioeconomia brasileira movimenta cerca de US$ 326 bilhões (R$ 1,77 trilhão) ao ano.

O Brasil é considerado um dos países mais diversos do mundo, com mais de 42 mil espécies vegetais, mas está atrasado na adoção de políticas públicas para garantir o desenvolvimento econômico com a floresta em pé. Além de países da União Europeia que já possuem uma estratégia, a China deverá anunciar um plano nacional.