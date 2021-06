ALMT lança segunda temporada do podcast Capivara na Faixa

Foto: Ronaldo Mazza

Larissa Campos e Eduardo Ferreira durante as gravações da primeira temporada do “Capivara na Faixa”. (gravações realizadas antes da pandemia de Covid-19) Foto: Helder Faria

Os episódios da segunda temporada do podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) – Capivara na Faixa – começam a ser disponibilizados para o público na próxima quarta-feira (30), nos principais tocadores de áudio e na programação da Rádio Assembleia (89,5 FM). Desta vez, o tema escolhido para os programas é “Cultura em movimento”, com o objetivo de apresentar projetos desenvolvidos durante a pandemia. A cada semana, um episódio novo estará disponível, sempre às quartas-feiras.

O primeiro programa tem como tema os projetos realizados pela Sumac Records, uma start-up que tem agitado a cena musical em Mato Grosso. Os apresentadores Larissa Campos e Eduardo Ferreira conversam com um dos responsáveis pela iniciativa, o produtor musical Lucas Oliveira. A cantora Paula Shaira também participa do episódio.

O secretário-adjunto de Comunicação da ALMT, Everaldo Jota, afirma que a segunda temporada consolida o podcast como produto da instituição, que se dedica a ampliar o acesso da população à informação de qualidade e apurada com compromisso. “A pandemia de covid-19 fez com que muitos produtores culturais, num primeiro momento, tivessem suas atividades totalmente paralisadas. Aos poucos, alternativas surgiram e a cultura voltou a se movimentar. No Brasil, a Lei Aldir Blanc direcionou renda emergencial para o setor e fez nascerem projetos importantes. Alguns deles, desenvolvidos em Mato Grosso, poderão ser conhecidos de forma mais aprofundada na segunda temporada do Capivara na Faixa”, reforça Jota.

Segundo Larissa, muitos projetos culturais estão em andamento em Mato Grosso e dar visibilidade a eles é essencial. “Nosso propósito é fazer com que mais e mais pessoas conheçam essas iniciativas. Como temos apenas dez episódios, tivemos que selecionar as produções sobre as quais falaríamos. Ou seja, é apenas um aperitivo. Fica o convite para que os ouvintes busquem conhecer tantas outras ações em desenvolvimento”, disse a jornalista.

Para Eduardo Ferreira, que também é gerente da Rádio Assembleia, falar de cultura é sempre necessário e permite que o público conheça quem está por trás das criações. “É uma oportunidade para compartilhar experiências e ouvir o que os produtores culturais têm a dizer, como foram impactados pela pandemia e se reinventaram a partir dela. Os veículos de comunicação da ALMT têm sido parceiros dos produtores culturais do estado”, afirmou.

Primeira temporada – A primeira temporada do podcast Capivara na Faixa contou com oito episódios, disponibilizados entre outubro e dezembro de 2020. Na ocasião, foram discutidos temas como os incêndios no Pantanal, participação política e representatividade. Os programas podem ser ouvidos nos principais tocadores de áudio.