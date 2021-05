ALMT oferta vacina contra a gripe a servidores e dependentes

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) informa que os serviços de solicitação e entrega de documentos de identidade foram retomados nessa quarta-feira (12.05), nas unidades do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, Várzea Grande, Sinop e Barra do Garças.

Os atendimentos para solicitação do RG estão sendo realizados exclusivamente através de agendamento no site do Ganha Tempo. Essa foi a alternativa adotada para se evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de atendimento, de modo a garantir a segurança de servidores e cidadãos. Já a entrega dos documentos está sendo realizada por ordem de chegada.

Vale ressaltar que aquelas pessoas que já haviam realizado o agendamento para solicitação do RG antes do fechamento do Ganha Tempo terão que reagendar o serviço.

O horário de atendimento é das 8h às 17h em todas as unidades em funcionamento.

Nas demais unidades do Ganha Tempo localizadas no interior do Estado o atendimento está previsto para ser retomado nas próximas semanas, de maneira gradual.

Em municípios em que os serviços de identificação civil são realizados por meio de termos de cooperação firmados entre prefeituras e Politec, os atendimentos serão condicionados às normativas municipais. Já nas cidades em que as solicitação do RG ocorrem nos postos de identificação próprios da Politec, o atendimento está sendo realizado de maneira reduzida, também mediante agendamento prévio, que pode ser feito na própria unidade da instituição.

Atendimento Presencial

A Politec orienta que apenas o serviço de solicitação de RG seja previamente agendado no site do Ganha Tempo.

Segue link para agendamento: http://ganhatempo.seplag.mt.gov.br/agendamento/#/home

Por meio deste endereço eletrônico o usuário poderá agendar a data e horário para ser atendido de forma rápida e sem filas. A Politec ressalta que é indispensável e obrigatória a utilização de máscaras, ainda que artesanal, durante o atendimento, para se evitar a disseminação do coronavírus.

Serviço

Para a solicitação do RG é necessária a apresentação da certidão de nascimento ou casamento original. Nos postos que ainda não possuem atendimento biométrico é necessário levar 1 fotografia 3/4.

Acesse o site da instituição e verifique a lista dos documentos opcionais.

A taxa para emissão da 2ª via do RG é de R$ 70,09 no caso da cédula, e de R$ 99,53 para a versão em cartão.

Para mais informações, entre em contato através dos telefones: 3613-1223 e 3613-1220; ou (65) 9 9972-2756 (somente WhatsApp)