ALMT promove debate sobre fechamento de escolas

O secretário-adjunto do Procon Estadual, Edmundo Taques, esteve presente na inauguração do Centro de Operação Integrado (COI) da Energisa, juntamente com representantes da indústria, do comércio, clientes, deputados e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes e o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira (22.09), no prédio do Morro da Luz, na capital.

Este novo centro de operação contribui diretamente para ampliar a qualidade dos serviços prestados pela empresa a todos os consumidores do estado. É o que afirma o diretor Regulador de Energia e Saneamento da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados (Ager-MT), Wilber Norio Ohara.

“O Centro de Operação Integrado permite a otimização do tempo de execução do serviço pela distribuidora, permitindo agilidade no atendimento das demandas dos consumidores. A integração permite a centralização das informações que permite ao operador identificar a melhor forma de atendimento”, afirma Ohara.

Essa supervisão do sistema elétrico ganha mais eficiência, com observação 24h por dia. São mais de cem operadores que trabalham em regime de escala no monitoramento. Eles têm à disposição computadores e um painel gigante de led que traz imagens ao vivo do trabalho feito em campo, garantindo o apoio necessário para atuar de forma mais rápida, além de apoiar as equipes de campo.

O novo centro também agrega o monitoramento meteorológico, alcançando todo o estado de forma remota, estando em alerta sobre possíveis tempestades e raios. Com esse sistema, os operadores são capazes de identificar, através de GPs, qual a origem do problema e acionar a equipe mais próxima do local para agilizar a solução do imprevisto.

Além do COI, a Energisa apresentou a nova agência para atendimento de clientes em Cuiabá, um espaço premium, que oferece mais conforto e comodidade aos clientes. Hoje 4% dos clientes da empresa são atendidos de forma presencial. São mais de dez mil ao mês. O restante faz contato com a empresa por canais digitais.