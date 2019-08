ALMT realiza projeto Educação Legislativa em Movimento em Jaciara

A Escola Milton da Costa Ferreira será um dos colégios que receberão o projeto em Jaciara.

Foto: JOSÉ MARQUES / ASSESSORIA DE GABINETE

A Assembleia Legislativa realiza no município de Jaciara – distante 143 quilômetros de Cuiabá, por intermédio da Escola do Legislativo, na quinta-feira (29) e sexta-feira (30), a 10ª edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. Na cidade, haverá a participação de alunos, servidores e professores de cinco escolas estaduais.

Na tarde de hoje (29), a partir das 13 horas, antes da abertura oficial, prevista para as 19 horas, o Instituto Memória do Poder Legislativo expõe na Biblioteca Pública Municipal de Jaciara, diversos painéis com a exposição Sedes, que conta a história da evolução do Parlamento Participativo.

Já a abertura oficial do projeto está prevista para começar às 19 horas, com a participação de professores e alunos da Escola Estadual Prefeito Artur Ramos, Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Marechal Rondon e da Escola Estadual Milton Costa Ferreira. O evento deve contar com a presença de lideranças sociais e políticas da cidade.

Logo em seguida, às 19h30, a Escola do Legislativo fará a entrega de 190 certificados pela participação dos professores no Curso de Documento de Referência Curricular (DRC-MT), realizado no início de agosto pela Escola do Legislativo. O público pode participar ainda de palestras e de oficinas.

Na sexta-feira (30), o evento será realizado na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho. A abertura está prevista para iniciar às 7 horas, com a participação de alunos e professores da Escola Ferreira Sobrinho, E. E. Dom Bosco, Colégio Albert Einstein e autoridades locais. Eles vão participar de oficinas e atividades.

À tarde, a partir das 13 horas, o evento fica concentrado na Biblioteca Pública de Jaciara com a exposição Sedes, sob a tutela do Instituto Memória do Poder Legislativo. Já o encerramento está previsto para as 18 horas, com apresentações culturais dos pratas da casa.

O gerente pedagógico da Escola do Legislativo, Darci Lovato, disse que o encerramento da 10ª edição está previsto para ser realizado na Rua Itararé, em frente da Biblioteca Municipal, com atividades culturais realizadas pelos alunos das cinco unidades de ensino.

“Diferente das outras edições, vamos dar uma potencializada na 10ª edição com a presença de alunos de outras escolas. Antes, os participantes ficavam restritos aos alunos onde era realizado o projeto”, disse Lovato.

Darci Lovato afirmou que toda a sociedade está convidada a participar do evento. “A Educação Legislativa em Movimento é uma forma de divulgar os talentos das escolas. As palestras e oficinas são feitas pelos alunos das escolas. São atividades internas de cada uma das escolas”, explicou.