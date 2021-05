Alta Floresta comemora 45 anos com construção de novo hospital e obras de infraestrutura

Alta Floresta, cidade com 51.959 habitantes, distante 790 quilômetros de Cuiabá, comemora 45 anos de fundação nesta quarta-feira, 19 de maio, com ações do Governo do Estado em infraestrutura, saúde, agricultura familiar e assistência social.

Entre as ações estão a construção de um novo hospital, pavimentação e construção de ponte de concreto, entrega de equipamentos e cartões do Ser Família Emergencial, além de repasses obrigatórios, incluindo para combate à Covid 19.

Foi definido, na semana passada, o local onde será construído o novo hospital para a Região Norte do Estado, cujos recursos previstos, de R$ 300 milhões, dos quais R$ 75 milhões para as obras, estão garantidos pelo programa Mais MT.

Com 17 mil m2, será construído na Perimetral Teles Pires, no município. Contará com 141 leitos de enfermaria e 40 UTIs (adulta, pediátrica, neonatal e semi-intensiva neonatal), além de 12 consultórios médicos, seis centros cirúrgicos, banco de sangue e de leite materno e espaço para exames, como tomografia e colonoscopia. Atenderá casos de média e alta complexidade.

Foi assinada a ordem de serviço para construção de uma ponte de concreto na MT-325 sobre o Rio Teles Pires, com 55 metros de extensão. Alta Floresta será diretamente beneficiada com a pavimentação 145 quilômetros de rodovias na região.

Foram concedidos à iniciativa privada 188,2 quilômetros das MT-320 e MT-208 – entre Alta Floresta e Nova Santa Helena, passando por Carlinda, Nova Canaã do Norte e Colíder. Estão previstos investimentos nas rodovias ao longo dos 30 anos de duração do contrato.

Agricultura familiar

Na atual gestão, a agricultura familiar municipal foi beneficiada com a entrega, em 2019, de uma patrulha mecanizada com um trator agrícola 4×4 com potência de 110 CV, uma carreta basculante com capacidade para seis toneladas e uma grade aradora com 18 discos de 28 polegadas.

Em janeiro deste ano, recebeu quatro resfriadores de leite com capacidade de até mil litros cada e doses de sêmen convencional de cinco raças leiteiras.

Assistência Social

Um total de 1.494 famílias será beneficiado, durante cinco meses, pelo Programa Ser Família, gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com auxílio de R$ 150 para compra de alimentos.

Saúde e repasses

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) repassou ao município 4.400 testes rápidos para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 189.532 comprimidos, entre azitromicina (23.312), ivermectina (18.641) e dipirona (147.579), também distribuído em gotas, com 6.625 frascos.

Entre 2020 e 2021, o Governo do Estado repassou R$ 47,9 milhões aos cofres municipais em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 4,67 milhões em assistência social e transporte escolar entre 2019 e 2020; e R$ 9,289 milhões em fundos de saúde, dos quais R$ 5,44 milhões exclusivos para combate à pandemia, entre 2019, 2020 e 2021.

Economia

Segundo o IBGE, em 2018, o setor de serviço, com 696,678 milhões, respondeu por 47,8% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, de R$ 1.458 bilhão. Administração pública (R$ 310,8 milhões), indústria (R$ 163,87 milhões), agropecuária (R$ 111,9milhões) e impostos(R$ 174,98 milhões). O PIB per capita é R$ 28.252,43.

Um total de 1.560 empresas ou organizações atuantes, entre elas dois frigoríficos, dois laticínios, uma indústria de fertilizantes, uma de ração animal e duas distribuidoras de insumos, geraram, no mesmo ano, 12.558 ocupações, das quais 10.521 para assalariados – 24,3% da população. Entre salários e outras remunerações foram pagos$ 309,8 milhões.

Motocicletas e motonetas (25,9 mil unidades) respondem por 53% da frota de 48,89 mil veículos, enquanto automóveis e caminhonetes (18,48 mil), por 37,8%, e caminhões (1,68 mil), por 3,4%.

Os frigoríficos e laticínios são supridos pelo rebanho bovino de 886,8 mil cabeças, das quais 6,7 mil vacas leiteiras, com 12,3 milhões de litros de leite, em2019.

O município detém ainda um rebanho galináceo, com 100,9 mil cabeças, das quais 53 mil galinhas e uma produção de 660 mil dúzias de ovos; 9,16 mil suínos (733 matrizes), 8,18 mil equinos, 5,7 mil ovinos e uma produção de 301,4 toneladas de peixes em cativeiro e 2,7 de mel de abelha.

Soja, com 92,15 mil toneladas, e milho (76,5 mil) lideram a produção agrícola, composta, em menor escala, por arroz (3,6 mil toneladas), abacaxi, banana, café, guaraná (41, 2º produtor MT), laranja, limão, mamão, mandioca, maracujá e melancia. Com uma produção de 41toneadas, Alta Floresta foi o segundo do ranking estadual e 13º do país em2019.

História

Fundada pelo colonizador Ariosto da Riva, em maio de 1976, o nome Alta Floresta se originou da própria natureza da região, por se localizar na Amazônia mato-grossense. Foi elevado a distrito em setembro do seguinte, subordinado a Aripuanã.

Três anos depois, em dezembro de 1979, é elevado a município e instalado em fevereiro de 1981. Diz-se que que em 3 de junho de 1980, quando o então presidente da República, João Figueiredo, visitou Alta Floresta, ouviu de Ariosto da Riva: “ (…) Alta Floresta terá o direito de se orgulhar por ter sido a cidade que em tempo recorde – apenas quatro anos – se tornou município’.

Alta Floresta já teve como distritos os atuais municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.