Alto Vale do Itajaí conta com 30 novos Técnicos em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), e o Sindicato Rural de Rio do Sul, formaram 30 novos Técnicos em Agronegócio. A solenidade de formatura foi realizada no sábado no Clube Caça e Tiro Dias Velho. O evento foi presidido pelo assessor jurídico da Faesc, Clemerson Pedrozo, e teve como anfitrião o presidente do Sindicato Rural de Rio do Sul Ereno Marchi.

De acordo com Clemerson, “essa é uma turma vitoriosa, pois devido à pandemia do novo Coronavírus, apenas o primeiro semestre foi totalmente presencial. Mas a adaptação ao sistema híbrido foi muito rápida e estamos orgulhosos de formar pessoas tão qualificadas para desenvolver ainda mais o agronegócio catarinense”.

O Curso Técnico de Agronegócio é ofertado gratuitamente e contou com 1.230 horas de duração dividido entre aulas virtuais e presenciais. “O Senar tem um papel fundamental para o agronegócio e somos gratos por termos tido essa oportunidade. E o fato de ser gratuito engrandece ainda mais esse papel, pois traz condições para quem talvez não as teria. E mesmo sendo a maior parte virtual, nos momentos presenciais realizamos as visitas técnicas e tivemos o contato com toda a turma para trocar experiência e gerar conexão”, contou a agora formada Vanessa Sautner de Rio do Sul.

Agronegócio do Alto Vale do Itajaí é beneficiado

Reconhecido pelo MEC e pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), o curso leva para o Alto Vale do Itajaí a mão de obra especializada necessária para o desenvolvimento do agronegócio. Os novos técnicos podem atuar com conhecimento em técnicas de gestão, de comercialização e como atuar na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural.

O presidente do Sindicato Rural de Rio do Sul, Ereno Marchi, evidenciou o quanto a Região ganha com a formação. “Eu tenho certeza que esses alunos serão novas lideranças do agronegócio regional. Acompanhei algumas aulas e vejo que é uma turma animada e que vai trazer desenvolvimento para o Alto Vale. Agronegócio é a mola que impulsiona deste país e eu tenho certeza que cada vez mais nós, da agricultura, vamos dar o respaldo que o Brasil precisa e formações como essa servem de exemplo”, destacou.

O agora Técnico em Agronegócio João Guilherme Ely Alflen lembrou que o conhecimento adquirido permite uma nova perspectiva para a agricultura familiar. “Eu já estou todo dia no campo, já convivo com a agricultura e agora eu poderei colocar em prática o que aprendi e ainda rentabilizar mais a nossa propriedade. Agradeço muito o Senar por essa oportunidade, pois o agro, não para”, lembrou.

A coordenadora regional do Curso Técnico em Agronegócio, Kátia Zanella, lembrou que mesmo diante dos desafios enfrentados pela turma em função da pandemia, o desempenho de todos superou as expectativas. “Ninguém desistiu no meio do caminho e todos se adaptaram muito bem ao novo formato de aulas que incluiu atividades on-line. Estamos orgulhosos por contabilizarmos tantos cases de sucesso que nos mostram as transformações da realidade, não somente nas propriedades, como também nas empresas do agronegócio onde muitos atuam. Desejamos sucesso aos novos profissionais”.

E por fim, o assessor jurídico da Faesc, Clemerson Pedrozo, que presidiu a formatura em Rio do Sul representando o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, transmitiu uma mensagem aos novos Técnicos em Agronagócio. “Agradecemos esses alunos por terem escolhido o sistema Faesc/Senar, através do Sindicato Rural de Rio do Sul, e por permitirem que levássemos a eles o conhecimento, pois é ele que nos liberta e nos torna senhores de nossas escolhas e o Senar vai estar sempre apto para enfrentar novos desafios que esse setor tem e gera diariamente”, concluiu.

Pedrozo mandou uma mensagem aos novos formandos destacando o quanto é gratificante formar mais 30 técnicos em Agronegócio. “Temos orgulho por contribuir com a qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Pelo histórico bem-sucedido das diversas turmas já formadas no Estado, temos a certeza de que esses novos profissionais terão grandes oportunidades de crescimento na carreira, além de contribuírem também para o desenvolvimento de propriedades rurais e empresas do setor na região. Parabéns a todos!”.