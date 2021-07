Aluna da EMEB Júlio Correa é premiada pela eleição do Selo de Empresa Amiga do Meio Ambiente 2022

A estudante Ana Júlia Vilela Lima, aluna do 4 º ano da EMEB Júlio Corrêa, recebeu do prefeito Kalil Baracat e dos Secretários de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis e do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Célio Santos, a premiação por seu desenho ter sido eleito para o Selo de Empresa Amiga do Meio Ambiente 2022. O desenho da aluna recebeu 142.565 votos.

A premiação ocorreu na manhã desta terça-feira, 27, no auditório do Anexo II da Smecel, no bairro Jd. Marajoara, no início da cerimônia de posse dos novos convocados da Educação. A aluna recebeu de presente um tablet do prefeito Kalil Baracat, uma mochila do secretário Silvio Fidelis e um kit escolar do secretário Célio Santos.

O prefeito Kalil destacou a importância da conscientização das crianças sobre o meio ambiente e o papel da escola em reafirmar esse conceito. “A gestão pública tem compromisso com o meio ambiente e com a educação. Ações que unem estas duas vertentes são de fundamental relevância, afinal um mundo melhor requer cidadãos responsáveis e sensíveis ao planeta. E mais, as empresas que aderem ao Selo evidenciam sua responsabilidade ambiental e contribuem para práticas de proteção à natureza”.

A eleição do Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), com a mobilização e o envolvimento de 30 escolas municipais no mês de maio, visando a produção dos desenhos entre os alunos com o tema “Sustentabilidade e Cidadania”.

Participaram alunos do 1º ao 9º ano envolvidos nos projetos “Plantar e Cuidar” e “Educação Ambiental Transformadora”. Os desenhos foram realizados em folha de papel A4, utilizando-se giz de cera, caneta colorida, lápis de cor ou grafite. De acordo com o secretário Silvio Fidelis, o concurso que é realizado todos os anos, desde 2016, visa despertar nos alunos a conscientização e discussão sobre a importância da proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento de competências e habilidades para uma convivência sustentável e harmoniosa com o ambiente onde vivem.

Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Célio Santos, o Selo tem como objetivo certificar as empresas sediadas em Várzea Grande que possuem licenciamento ambiental e que adotam práticas sustentáveis de fomento à preservação do meio ambiente. Segundo o secretário, a empresa que possui o Selo apresenta um diferencial com relação a outras que não possuem. “Ao adquirir produtos ou serviços das empresas certificadas, o consumidor também estará contribuindo para um meio ambiente sustentável e de qualidade. Ao buscar a certificação, o empresário se sentirá mais estimulado para adotar práticas autossustentáveis como forma de conquistar mais espaço no mercado”, analisou.

O secretário Silvio Fidelis explicou que o desenho para o selo é escolhido todo ano por meio de votação virtual no Portal da Prefeitura Municipal. Os trabalhos feitos por alunos da rede municipal são pré-selecionados pela equipe da Educação Ambiental da Smecel e encaminhados para a votação virtual aberta à comunidade escolar e a toda população. “O desenho tem seu valor simbólico sendo eleito pela maioria dos votos computados até a data final da votação” disse.

A eleição do Selo de Empresa Amiga do Meio Ambiente faz parte das atividades desenvolvidas nas escolas municipais por ocasião da semana do Meio Ambiente no mês de julho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho. Este ano, em virtude da pandemia, participaram na modalidade remota os alunos das escolas: Salvelina Ferreira da Silva, Air Addor, Antônio Joaquim de Arruda, Eunice Cesar de Mello, Julio Corrêa, Ana Francisca de Barros, Jaime Veríssimo de Campos Junior – Jaiminho, Honorato Pedroso de Barros e Rita Auxiliadora de Campos Cunha.