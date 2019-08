Aluna do projeto ‘Judô e Vida’ conquista vice-campeonato em competição em Primavera do Leste

Assessoria | PJC-MT

Alunos do projeto social “Judô e Vida”, da Polícia Civil de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste) participaram, neste final de semana, da 3ª etapa do Campeonato Mato-grossense de Judô, realizado em Primavera do Leste (231 km ao Sul). Além da participação dos alunos no evento, o trabalho resultou na conquista do vice-campeonato na competição.

O evento, realizado no sábado (24.08), no Ginásio Pianão, em Primavera do Leste, reunindo participantes das cidades de Campo Verde, Sorriso, Cuiabá, Sinop, Nova Mutum, Dom Aquino, Guiratinga, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Várzea Grande.

A terceira etapa da competição, realizada pela Federação Mato-grossense de Judô, foi organizado pela Prefeitura de Primavera do Leste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Associação Primaverense de Judô (APJ).

As lutas entre os competidores ocorreram durante os períodos matutino, vespertino e noturno. Representado Pontes e Lacerda, através do projeto “Judô e Vida, a aluna, Kaylen Perninha, terminou o dia com a conquista da medalha de vice-campeã estadual do 3ª Etapa do Campeonato.

O projeto social “Judô e Vida” é coordenado pelo policial civil, Hélio Garcia, visando beneficiar adolescentes em um trabalho preventivo, voltado ao esporte.