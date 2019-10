Alunas do Cras CPA encerram curso de Confecção de Lingerie do Programa Qualifica Cuiabá 300

Mais uma turma formada por meio do curso ofertado pelo Programa Qualifica Cuiabá 300 Anos encerrou as atividades com 100% de aproveitamento da turma. O curso de Confecção de Lingerie e Moda Praia na área de produção industrial foi teve participação intensa das mulheres assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro CPA.

Apesar da maioria não ter conhecimento algum de como manusear uma máquina de costura, diversas peças de biquínis, calcinhas, sutiãs e cuecas foram produzidas. Muitos talentos foram descobertos, histórias superação de desafios, do medo de não conseguir chegar até o final por não conseguir acompanhar o ritmo da turma.

Dona Juraci Ferraz, 68 anos, participou do curso pela segunda vez. Segundo ela, resolveu repetir o mesmo curso, pois da primeira vez não conseguia acompanhar as demais alunas, por ter um ritmo um pouco lento. “Pensei em desistir muitas vezes, mas graças a professora que sempre me incentivou a continuar, encerro dessa vez com a sensação de dever cumprido e do medo superado. E ainda vou mais além, aprendi que todos nós somos capazes, basta querer, prosseguir e muita força de vontade”, contou.

E para se ter ideia do quanto o curso alcançou resultados exitosos, teve aluna que já pensou lá na frente, já idealizou o nome da própria marca. “O curso foi tão bom, aprendi tantas coisas que antes desconhecia que vou montar minha própria marca. Tenho certeza que estou preparada para o mercado. Esse curso foi maravilhoso, foi onde me identifiquei profissionalmente. Só não ganha dinheiro quem não quer. Estamos com a faca e o queijo na mão”, disse a aluna Elaine Cristão, 38 anos.

Com vasta experiência no ramo de modelagem e confecção de lingerie e moda praia, a professora do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Maria José dos Santos, disse que a grande maioria começa o curso sem conhecer nada de costura. Por isso, explica a professora, que o primeiro passo é o aprendizado da modelagem. Se já for cortar direto o tecido sem antes fazer a modelagem do que será produzido, dentro de uma tabela de medidas, a pessoa não vai entender o real significado do que é a arte da confecção. “Com isso, o resultado é esse que vocês puderam ver, elas sentam na máquina e confeccionam qualquer tipo de peça”, salientou a professora.

Como encerramento das atividades teve até desfile de apresentação das confecções. Foram 40 dias de aulas práticas, totalizando 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira.

“Cada turma qualificada é muito gratificante, pois antes mesmo do encerramento das atividades, muitas delas já estão produzindo, comprando máquinas de costura e ganhando seu próprio dinheiro. Estão todas de parabéns. Se continuarem assim o sucesso profissional está garantido”, concluiu a professora.

2ª ETAPA

As aulas da 2ª etapa do Programa Qualifica Cuiabá 300 já começaram, onde foram selecionadas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para a realização dos cursos de formação de Recepcionista, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Mestre de Obras, Pintor de obras, Instalador, operador e montador de computadores, Confeiteiro, Padeiro, Salgadeiro, Auxiliar Administrativo de informática e Assistente de RH.

Essa é a 2ª edição do Programa Qualifica 300, idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh), sendo realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os cursos oferecidos foram divididos em três etapas, sendo que a primeira encerrou as atividades no dia 13 de setembro.

As unidades contempladas foram os Cras dos bairros CPA, Osmar Cabral, Dom Aquino, Tijucal, Praieiro, Nova Esperança, Pedra 90, Pedregal, Planalto e no Centro de Referência de Assistência Especializada (Creas) Norte. As atividades serão ministradas nos três turnos (manhã, tarde e noite), com uma média de 20 a 30 participantes em cada turma. Nessa 2ª etapa, serão capacitadas 1.080 pessoas com término das atividades previstas para o dia 18 de novembro.