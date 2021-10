Alunos concluem cursos e expõem produtos criados com carne suína

Com o certificado de conclusão do curso de Embutidos e Defumados de Carne Suína em mãos, a dona de casa Cristiane Aparecida de Campos, disse que vai empreender no setor e que os moradores da região do São Mateus, ainda irão comer vários produtos produzidos por ela. “Não tinha noção da quantidade de artigos criados a partir da carne suína e do valor que cada produto representa no mercado comercial. Estou muito feliz com essa capacitação e tenho certeza que vai mudar a minha vida”.

A motivação de Cristine Campos é compartilhada por todos os alunos que participaram – durante toda a semana – do Curso de Embutidos e Defumados de Carne Suína, resultado da parceria de serviços entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, do Sindicato Patronal Rural de Nossa Senhora do Livramento e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT).

“Além de aprender como produzir a matéria prima e beneficiá-la, o curso também abre perspectivas para que o aluno possa aumentar a renda familiar, produzindo e vendendo os produtos, bem como se inserindo no mercado de trabalho. Essa parceria com o Senar é de uma importância inquestionável porque proporciona essa oportunidade de capacitação e dignidade, principalmente, para mulheres chefes de família”, destacou a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

A gestora garantiu que essas ações irão continuar, com mais cursos de capacitação e com a abrangência em vários bairros de Várzea Grande. “O prefeito Kalil Baracat e a primeira-dama Kika Dorilêo tem essa preocupação, a de levar conhecimento e oportunidades de melhoria de vida, àquelas famílias que verdadeiramente necessitam, e nada melhor que as preparar para o mercado de trabalho, que é também uma forma de contribuir para a geração de emprego e renda e com mão de obra capacitada”.

Presente na solenidade, o secretário de Governo, Benedito Gonçalo de Figueiredo, disse que depois de uma pandemia a vida está voltando ao novo normal, e com todos os protocolos de segurança, os cursos profissionalizantes estão aos poucos sendo retomados, e isso graças ao envolvimento e toda a gestão municipal. “Agradeço a parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Nossa Senhora do Livramento, pela disposição em ajudar, em especial, essa comunidade, a buscar alternativas de renda para melhorar a sua vida. Essa parceria de serviços é importante e precisamos aprofundar”.

O instrutor de curso do Senar, Bruno Castro disse que o objetivo é proporcionar a essas pessoas a oportunidade de aprenderem a agregar o valor ao produto, uma vez que da carne suína pode ser fabricado diversos itens. “Durante toda a semana os alunos aprenderam a produzir linguiças, salames, bacon entre outros produtos, e posso garantir que todos estão capacitados. Além do curso de Embutidos e Defumados de Carne Suína, o Senar tem mais de 200 cursos à disposição dos municípios. Espero que essa parceria com a Secretaria de Assistência Social continue e que possamos estar juntos outra vez”.

O vereador Emerson Cezar de Campos Magalhães, disse que acompanha o serviço realizado pelo Senar em todo o Estado de Mato Grosso, e agora está ampliando cursos de capacitação no município de Várzea Grande. “Espero que essa parceria se fortaleça e que mais pessoas possam ter essa oportunidade de aprender e se empreender. A Câmara Municipal é também parceira desta ação. Todos os vereadores estamos juntos com o prefeito Kalil Baracat, ajudando o secretariado e estamos trabalhando todos juntos e unidos em prol da nossa população, para que a nossa cidade tenha emprego e oportunidade para todos”.

MAIS OPORTUNIDADE: O presidente do Sindicato Patronal Rural de Nossa Senhora do Livramento, Benedito Almeida, disse que vários cursos estão em andamento no município, e que a parceria de serviço será ampliada no próximo ano. “Para 2022, a nossa meta é realizar 280 cursos, que irão beneficiar cerca de 2.800 pessoas. E essa projeção pode aumentar ainda mais, uma vez que a economia está se recuperando e que está havendo a abertura de novas empresas, o que vai aumentar a contratação de mão-de-obra especializada. Aqueles que estiverem mais preparados, terão maior oportunidade”, concluiu Benedito de Almeida.

ENTIDADE: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar – atende, gratuitamente, milhares de brasileiros do meio rural, todos os anos, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da sua qualidade de vida e para o pleno exercício da cidadania.

Criado pela Lei nº 8.315, de 23/12/91, é uma entidade de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e administrada por um Conselho Deliberativo tripartite. Integrante do chamado Sistema S, tem como função cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalhadora e patronal rural. As 27 administrações regionais promovem cursos e capacitações para desenvolver competência profissionais e sociais em aproximadamente 300 profissões do meio rural.