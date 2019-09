Alunos criam rádio e produzem programas semanais, incluindo eventos históricos e entrevistas

A Escola Estadual Dom Aquino Correa, localizada no município de Itiquira (a 357 quilômetros ao sul da Capital), desenvolve, desde o início do ano letivo, o Projeto Radiodac, uma emissora interna de rádio gerenciada pelos próprios alunos que produzem os programas com músicas, notícias e recados, fazendo a interação com redes sociais.

Participam alunos do ensino médio e fundamental que produzem programas semanais, incluindo eventos históricos e entrevistas. Também faz parte do projeto, uma agenda com eventos culturais não só da escola, mas também da comunidade.

Um dos envolvidos no projeto, estudante do 2º ano Pedro Arthur, explica que os alunos fazem reunião semanal para discutir assuntos como: escala semanal, eventos entre outros. Nos encontros, são selecionados os programas em gêneros musicais.

“Temos a segunda músicas nacionais, quarta das músicas internacionais e sexta das músicas mistas. Para a parte informativa, selecionamos eventos da escola como: entrega de boletim, projetos da escola, eventos da rádio, entre outros”, assinala.

No entendimento do estudante, a rádio tenta trazer uma cara mais jovem e divertida à escola, estando sempre atenta às redes sociais e aceitando a sugestões dos alunos.

O estudante do 3º ano, Carlos Turatti, que também participa do projeto, explica que as equipes são compostas por três integrantes que realizam as funções de assistente, locutor e apoio redes sociais. Um dia antes das datas em que são feitas as exibições, o locutor deve encaminhar o boletim com o conteúdo que será apresentado a coordenadora do projeto. Esta, por sua vez, aprova, analisando se está cumprindo com os requisitos.

“Normalmente são recados da coordenação da escola ou datas e eventos que interessem a vida escolar dos alunos. A radiodac além de anunciar eventos cria os seus próprios como Sarau e Cine Radiodac, integrando o público e membros do projeto.

“Nós procuramos saber, pelas redes sociais e na escola, o que os outros alunos estão achando do nosso ‘trabalho’, o que podemos melhorar, que tipo de música eles gostariam que tocasse no programa, alguma ideia sobre um novo projeto, sempre buscando a inclusão de todos”, explica a estudante do 3º ano, Rafaella Frederico Almeida outra participante do projeto.

A estudante avalia o projeto como “excelente”, pois proporciona uma experiência escolar no ensino médio diferente, pois os alunos conhecem novas pessoas, ganham responsabilidade, participam de projetos.

“Isso tudo dá mais ânimo, para a escola e a vida. E tenho certeza que não sou só eu que me sinto assim, por isso acho que o projeto deve ter continuidade, até quando nós não estivermos mais aqui”, assegura.

A Radiodac procura participar de todos os eventos escolares. No desfile de 7 de Setembro, entrou com um pelotão, procurando divulgar o projeto e chamar mais público também.

A coordenadora do projeto, professora Cristiane Martins lembra que o Radiodac busca estabelecer uma relação de responsabilidade entre os estudantes, pois para cada programa é escalada uma equipe.

“Além disso, o foco do projeto é mostrar que podemos ter a mídia como um mecanismo de informação e de entretenimento. Percebo que estudantes se mostram interessados e felizes. Isso é gratificante”, destaca. A Radiodac faz parte do Projeto de Arte, Música e Comunicação (Educarte) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).