Alunos da rede municipal de Ensino expõem trabalhos no Inventure Day

Projetos de infraestruturas que englobam transformações significativas nas vias de Cuiabá foram apresentados pelo prefeito Emanuel Pinheiro ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães durante sua primeira visita à Capital, na última sexta-feira (30).

Dentre a pauta do encontro, que além de secretários, adjuntos e assessores estratégicos do município, também contou com a presença do vice-presidente e demais executivos da instituição federal, esteve a implantação do Contorno Leste.

De acordo com Pinheiro, além do crescimento nos chamados clarões do município, a obra de 17 km cruzará a cidade integrando as regiões mais periféricas ao centro, beneficiando 60% da população mais carente que reside em 20 bairros do entorno. O complexo viário ainda contará com viadutos e trincheiras para conferir fluidez no trânsito das Avenidas Beira Rio e das Torres trazendo novas rotas para os mais de 600 mil cuiabanos.

“O Contorno Leste trará uma trafegabilidade avançada encurtando as distâncias e proporcionando crescimento não apenas para a população que mora no entorno, mas para toda Cuiabá dos 300 anos que ganhará mais uma via de acesso aos principais polos turísticos que são interligados por nossa querida e amada cidade. E mostrar esse grande marco histórico para o presidente e demais executivos da Caixa é uma honra, pois a instituição tem sido parceiras não apenas neste mais de outros grandes avanços que entregaremos até o fim da nossa gestão – dentre os quais a Orla e o Mercado do Porto”, pontuou o prefeito.

Para o presidente da Caixa, as ações de infraestrutura apresentadas por Pinheiro vem ao encontro do Programa Caixa Mais Brasil que prevê auxílio à projetos inovadores. “Nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento das economias locais. Queremos identificar e entender as necessidades regionais e oferecer soluções e alternativas que atendam as pessoas, empresas e os entes públicos e daqui saímos impressionados com o trabalho que está sendo feito pelo prefeito. Por não conhecer Cuiabá também me impressionei com a capacidade turística que passa por aqui e o prefeito vê com clareza a possibilidade de transformar tudo isso em desenvolvimento e crescimento do local. Nos encontraremos novamente para dialogarmos sobre as parcerias que poderão corroborar ainda mais com Cuiabá”, finalizou Magalhães.