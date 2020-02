Alunos da rede pública municipal de Educação começam a receber kits escolares em março

Os quase 53 mil alunos matriculados na rede pública municipal de Ensino de Cuiabá começarão a receber em março a reposição dos uniformes e os kits escolares. A ação faz parte do programa iniciado em 2018 com a distribuição de material escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao longo dos últimos anos a gestão municipal por meio da Secretaria de Educação vem ampliando o alcance do programa. Em 2020 serão entregues aos alunos matriculados nas 164 unidades educacionais tênis, a reposição dos uniformes escolares (para os alunos que já estavam matriculados em 2019) e, para os novos, kit uniforme e o kit escolar.

O anúncio já havia sido feito pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em várias ocasiões uma delas, na abertura do ano letivo 2020 em janeiro, durante a aula inaugural. Emanuel Pinheiro, disse que a entrega de uniformes e material escolar gratuitamente aos estudantes matriculados na rede é a realização de um sonho que sempre o acompanhou, desde quando era deputado estadual. “Sempre entendi que o uniforme escolar, além de uma identidade, é também o resgate e a valorização da criança. Este ano, estamos ampliando o programa que teve inicio com a entrega de material escolar para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, com a entrega dos kits para todos os cerca de 53 mil alunos da rede, da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos. Os kits dependendo da idade da criança contêm agendas, cadernos, lápis, canetas, borrachas, lápis de cor, réguas, esquadros e outros itens. E isso vai acontecer até o último dia da minha gestão, para avançarmos ainda mais no cuidado com as nossas crianças”, disse o prefeito.

A secretária adjunta de Educação, Edilene Machado explicou como será feita a entrega dos kits. “Vamos começar pelos tênis, em seguida os uniformes de reposição, e os kits de material escolar, finalizando com os uniformes para os alunos novos. Como é um volume muito grande de itens, eles serão entregues nas unidades educacionais e posteriormente aos alunos”, disse a secretária-adjunta lembrando que a reposição do kit uniforme para os alunos que já estudavam na rede no ano passado será de um short ou short-saia e uma camisa.

Os kits uniforme (para os alunos novos) são compostos de , mochila, duas camisetas e dois shorts ou dois shorts-saias para os alunos de 0 a 5 anos. Os alunos do 1ª Ciclo (de 6 a 9 anos) duas camisetas, dois shorts ou dois shorts-saias, e alunos do 2º Ciclo (de 9 a 14 anos), inclusive os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), duas camisetas.

Já o kit escolar é composto por uma agenda para as crianças de 0 a 1 ano e para as crianças de 2 anos, uma agenda e uma garrafa squeezze. A partir de 3 anos, de acordo com o Ano escolar, o kit passa a incorporar outros itens como apontador, caixa de lápis de cor, cola, tesoura sem ponta, caderno de desenho A3, caixa de gizão de cera, estojo, conjuntos de régua e esquadros e cadernos de espiral. As garrafas squeeze serão entregues a todos os alunos. Para as crianças de 4 e 5 anos e do 1º Ciclo, os kits escolares reúnem 12 itens e do 2º Ciclo e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 18 itens.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, falou sobre o programa continuado de uniforme e material escolar. “Temos uma série de frentes de trabalho e, tão importante quanto adequar a estrutura física da rede, onde avançamos muito, com a entrega em 2019 de 47 grandes obras, é avançarmos também no pedagógico e nas condições para que os nossos alunos possam se desenvolver cada vez mais. Por isso temos trabalhado muito nos vários programas implementados na rede como o Climatizar é Humanizar, de Inteligência Emocional, de Alfabetização e também no programa dos kits uniforme e material escolar. É um conjunto de ações que estão sendo ampliadas com um unico objetivo, os alunos”, destacou.