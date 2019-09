Alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva participam de treinamento na GCCO

Assessoria | PJC-MT

Acontece na próxima segunda-feira (16.09), a aula inaugural do 1º Curso de Operações Táticas Especiais (COTE), promovido pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol) e da Gerência de Operações Especiais (GOE).

A aula inaugural será na manhã de segunda-feira (16) às 09h00, no auditório do prédio da Diretoria Geral da Polícia Civil, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá.

O 1º Curso de Operações Táticas Especiais (COTE) iniciará com uma turma de 21 alunos, formada por profissionais de diferentes Estados (Rondônia, Mato Grosso do Sul, Acre e Minas Gerais, além de policiais civis e militares de MT), os quais serão submetidos a treinamento com disciplinas teóricas e práticas em áreas diversas, visando o aperfeiçoamento técnico e tático dos servidores no âmbito da segurança pública, empregado em missões especiais ou ocorrências complexas.

Com duração de aproximadamente 60 dias, a capacitação terá carga horária de 800 horas/aulas, e certificado expedido pela Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.