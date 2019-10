Alunos do projeto Judô e Vida conquistam 1º e 3º lugar nos Jogos da Juventude

Assessoria | PJC-MT

Um barco furtado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste da Capital) foi recuperado pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (04.10), durante checagem de denúncia.

A embarcação de 06 metros pertencente ao município foi furtada no dia 13 agosto do Porto do DAE, onde ficava ancorada, com cadeado e botijões de borracha.

Na sexta-feira (04), a equipe da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, coordenada pelo delegado Maurício Maciel Pereira, recebeu uma denúncia sobre um barco abandonado em meio ao um matagal, e iniciaram as diligências.

Com base nas informações, os policiais conseguiram localizar em determinado ponto do Rio Guaporé a embarcação escondida na mata. O barco estava com o adesivo de identificação do município, confirmando ser o produto do furto.

Após localizada, a embarcação foi devolvida a Prefeitura Municipal.