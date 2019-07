Alunos do Projeto “Na Fita Certa” participam de treino com ex-jogadores da Seleção Brasileira

Crianças e adolescentes, da Rede Pública de Ensino de Várzea Grande, tiveram uma oportunidade única, de participar do CAMP da CBF School. O evento ocorreu no Malai Manso, no período de férias de julho, e teve a participação de ex- craques da Seleção Brasileira de Futebol.

O evento foi uma experiência oferecida pela Escola de Futebol da Seleção Brasileira, na qual crianças e adolescentes entre 6 a 18 anos, de ambos os sexos, receberam treinamentos utilizando a metodologia tática, técnica e disciplinar certificada pela CBF SCHOOL.

Os alunos da rede pública municipal, que participaram do evento, são pertencentes ao 'Projeto Na Fita Certa' – NFC, que segundo a Superintendência de Esporte da Secretaria de Educação, reuniu 22 alunos para participar da promoção dentro do programa ‘Férias de Craque’ que reuniu estudantes de várias escolas, visitantes e convidados para a atividade esportiva orientados por profissionais do esporte e pelos ex-jogadores da Seleção Brasileira, Júnior Baiano e Flávio Conceição.

Para o Superintendente de Esporte, Jadir Pereira, a oportunidade de levar os estudantes para um local tão bonito, com excelente infraestrutura e ainda treinar com os craques da seleção vai ficar na memória dos participantes do 'Projeto Na Fita Certa'. “Foi um dia muito especial para eles e isso reforça o ideal da prática esportiva a valorização do estudo na vida desses jovens”, pontuou.

Segundo Jadir, a Confederação Brasileira de Futebol realiza em todo país as clínicas de futebol e a Escola Camp que é uma iniciativa da CBF tem como missão ensinar crianças e adolescentes a jogar futebol pela metodologia de ensino da seleção brasileira. O programa ‘Férias de Craque’ teve início no dia 29 de junho e encerrou no dia 28 de julho.

Idealizado pela Dra. Elaine Fernandes da Silva, Delegada Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande – DERFVG, coordenado pelos professores Helwecio Lopes e Wender Roger, o 'Projeto Na Fita Certa’ em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, está atendendo este ano os alunos das escolas municipais de Educação Básica Faustino Antonio da Silva e Emanuel Benedito de Arruda.

Conforme a Delegada, o projeto surgiu em virtude da preocupação em prevenir a criminalidade entre os adolescentes. “Entendemos que deveríamos, enquanto agente da segurança pública, fazer algo para evitar que as nossas crianças e jovens se envolvam com a criminalidade, pois acreditamos que lugar de adolescente é na escola e não no mundo do crime”,

Em seu segundo ano de existência a previsão é dobrar o número de alunos atendidos pelo projeto de 23 para 46 alunos. Inicialmente eram ofertadas apenas duas oficinas sendo elas; Futebol e Artes Marciais, esse ano estão sendo ofertadas também as oficinas de micro padaria comunitária, curso de teatro e de coral.

