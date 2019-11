Alunos simulam partidos políticos e agitam comunidade com propostas

Alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) 15 de Outubro, localizado no município de Barra do Bugres (a 168 quilômetros a médio-norte da Capital) encerraram o Programa Voto Consciente, uma parceria com a 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres, realizado pela primeira vez no interior do Estado.

Na ação, os jovens poderiam participar como candidatos, se inscrevendo em um dos quatro partidos fictícios criados pela Justiça Eleitoral, cada um com um tema diferente. No final, o Partido ligado ao Meio Ambiente se tornou o vencedor.

“Cada partido tinha que apresentar um projeto, montá-lo e executá-lo. Foi realizado um cronograma que foi seguido pelos alunos e mostrado para a comunidade escolar. Cada partido tinha entre quatro e cinco integrantes”, destaca o diretor do Ceja Marco Antônio de Almeida.

O Partido ligado ao meio ambiente levou para a escola uma palestra da Polícia Ambiental sobre o tema, por exemplo. Na execução do projeto, os alunos fizeram uma limpeza às margens dos rios Bugre e Paraguai. Os temas desenvolvidos foram estudados em sala de aula transversalmente em todas as áreas do conhecimento.

No entendimento de Marco Antônio, o projeto foi de suma importância, pois envolveu toda a comunidade escolar. Cada partido teve entre quatro e cinco ações, todas elaboradas e colocadas em prática. “Trabalhamos também a diversidade com os alunos. Isso foi um grande aprendizado”, frisa.

A professora Fátima Graziele de Souza destaca que as propostas elaboradas pelos partidos buscaram proporcionar a toda escola momentos de sair da zona de conforto, da crítica pela crítica e, efetivamente assumir o papel de cidadão que tem direitos e deveres na sociedade, logo, responsável pela transformação social.

“O objetivo de estimular a consciência cívica nos jovens e adultos foi alcançado. Com isso, fortalecemos os princípios éticos e estimulamos a participação política livre, democrática e consciente”, assinala.