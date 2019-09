Alunos têm aula de educação financeira e aprendem a poupar e investir

Auditores da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) participam do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Enaop) 2019, que começou nesta quarta-feira (11.09) e será realizado até sexta-feira (13.09), em Vitória (ES). Com a temática “Inovações em auditoria de obras públicas”, o evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santos (TCE-ES).

O encontro é direcionado a servidores e dirigentes dos Tribunais de Contas e dos diversos órgãos de controle envolvidos com obras públicas dos governos federal, estadual e municipal, bem como profissionais dos setores público e privado que exerçam fiscalização, gestão ou execução desse tipo de empreendimento.

A CGE-MT está representada no evento pelos auditores André Luiz Costa Ferreira e Klebson Santos do Carmo. Os dois são formados em Engenharia Civil e atuam em atividades de auditoria e controle interno na área de obras no âmbito do Governo de Mato Grosso. “Nossa participação no encontro visa agregar conhecimentos e experiências práticas para contribuir para a melhoria da efetividade das auditorias e fiscalizações de obras públicas no âmbito do Poder Executivo Estadual”, destacou o auditor André Luiz Costa Ferreira.

A programação do evento tem 11 palestras e minicursos sobre assuntos como “Drone nas auditorias e na fiscalização de obras”, “Laboratórios para auditoria de obras rodoviárias: Vantagens e desvantagens dos modelos de implementação e gestão”, “Estação total e laser scaner nas auditorias de obras públicas”, “Novas possibilidades de detecção de coluio em licitações de obras de Engenharia”, “Uso de geotecnologia como instrumento de gestão associado ao controle de qualidade” etc.

As atividades estão sendo conduzidas por gabaritados profissionais da área de auditoria em obras públicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do Departamento da Polícia Federal, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e dos Tribunais de Contas dos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Pernambuco e Goiás.