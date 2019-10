Alunos vestem rosa para chamar atenção sobre câncer de mama

Os servidores do Governo do Estado terão nesta quinta-feira (17.10) palestra e roda de conversa com esclarecimentos sobre câncer de mama com a médica oncologista Carla Nakata e a psicóloga Camila Nunes Mendes. O evento terá início às 14 horas, no Salão Nobre Clóves Vettorato, e foi formatado em alusão ao Outubro Rosa pelo Mato Grosso Saúde, em parceria com a Casa Civil e a Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf).

“O evento foi formatado para que, após a palestra, os participantes possam fazer perguntas e buscar esclarecimentos sobre o que fazer no caso de encontrar alguma anomalia na mama, ou como acolher algum familiar que esteja com a doença, como será o pós operatório, o tratamento. É um momento para tirarmos dúvidas que muitas vezes ninguém consegue responder”, disse a presidente do Mato Grosso Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

Durante a ação os participantes poderão realizar serviços de saúde com o Posto Itinerante do Plano de Saúde dos Servidores do Estado, como aferimento de pressão, teste glicêmico e realização de consultas oftalmológicas.

Também haverá apresentação com os convidados musicais Siê – voz e cordas, Rafael Rosa e abertura com o ator André D’Lucca. O MT Mama também estará no evento realizando a venda de produtos.

Serviço

Evento Outubro Rosa – Palestra sobre Câncer de Mama

Data e hora: quinta-feira (17.10), às 14 horas

Local: Salão Nobre Clóves Vettorato