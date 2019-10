Alvo da Operação Liber Pater se apresenta à Polícia Civil

A pira olímpica de mais uma fase estadual dos Jogos Escolares foi acesa no ginásio Fiotão, em Várzea Grande, na noite de quinta-feira (03.10), marcando o início das disputas nas modalidades esportivas individuais. Relembrando os jogos olímpicos, antes de ser acesa a tocha passou pelas mãos de vários atletas e ex-atletas, finalizando com o professor e desportista deficiente visual Bolinha, levando o ginásio ao delírio na abertura da competição escolar.

“Estamos num dia realmente feliz, estamos de braços abertos para receber todas as delegações dos 32 municípíos que estão na nossa cidade”, afirmou Lucimar Campos, prefeita de Várzea Grande – município sede parceiro da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) na efetivação dessa etapa estadual.

Ao declarar oficialmente abertos os Jogos Escolares no município, a prefeita Lucimar aproveitou para convidar a todos para fazer uma grande ola, no que foi prontamente atendida. A coreografia serviu para envolver ainda mais o público na noite de festa que celebrou a realização dos Jogos Escolares em Várzea Grande.

Participaram também da abertura do evento, o secretário da Secel, Allan Kardec, o senador Jayme Campos, vereadores e secretários municipais de Várzea Grande, dentre outras autoridades.



Senador Jayme Campos, prefeita Lucimar Campos, secretário municipal Sílvio Fidelis e secretário de Estado Allan Kardec – rodeados por demais envolvidos na realização – Foto por: Ahmad Jarrah

Para o secretário Allan Kardec, a realização do evento em Várzea Grande, especificamente ali no ginásio Fiotão, adentrava em memórias já vividas por outros desportivas do Estado.

“Uma semana depois da reinauguração desse belo ginásio, estamos aqui fazendo esse grade evento. Um ginásio que passou pela história de muitos atletas mato-grossenses. Em 1994, eu mesmo estava aqui defendendo Cuiabá nos Jogos Escolares. Por tudo isso é tão importante agradecer a todos os envolvidos, do Governo do Estado, da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Várzea Grande, pela realização dos Jogos. Quero em nome de todos os desportistas do Estado, dizer que vocês podem acreditam novamente no esporte em Mato Grosso, e desejar pra cada atleta um grandiosa competição”, expressou Allan.

A presença do atleta olímpico Vicente Lenilson também alimentou a inspiração dos jovens atletas que participam do evento. Após a exibição do vídeo da conquista da medalha de prata no revezamento 4x100m na Olimpíada de Sidney, em 2000, o atleta falou da importância da competição escolar em sua carreira esportiva.

“Nas olimpíadas de Sidney eu tinha 21 anos, apenas quatro anos depois de ter começado no esporte por meio de Jogos Escolares como este. Foram três Olímpiadas com duas medalhas e muitas outras conquistas. Da mesma forma, todos vocês podem alcançar vitórias em suas vidas”, motivou Vicente Lenilson.

A cerimônia de abertura contou ainda com a entrada e apresentação das delegações participantes, apresentação cultural de siriri com o grupo de Dança Regional Estrela Guia, e luzes, muitas luzes transmitidas pelos aparelhos celulares do próprio público que abrilhantaram o início de mais uma etapa do maior evento esportivo escolar do país.

Modalidades e programação

Até domingo (06.10), cerca de 1.500 estudantes de escolas públicas e privadas mato-grossenses disputam as modalidades individuais de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Confira a programação no final do texto.

Os campeões e campeãs estaduais em cada modalidade representam Mato Grosso na etapa nacional da competição escolar que acontecerá em novembro, em Blumenau/SC.

De maio a agosto, a Secel realizou 10 etapas regionais do Jogos Escolares das modalidades coletivas, envolvendo todos os municípios mato-grossenses. Mais duas etapas estaduais consagraram as equipes campeãs mato-grossenses, que, em setembro, disputaram a fase nacional – Regional Verde, em Palmas-TO, buscando a classificação para a etapa final brasileira.

Atletismo Data: 04/10 (manhã e tarde), 05/10 (manhã e tarde) e 06/10 (manhã e tarde)

Local: COT da UFMT – Coxipó, Cuiabá

Badminton Data: 05/10 (manhã e tarde)

Local: Ginásio Abdão Profeta – Bairro Jardim Glória, Várzea Grande

Ciclismo Data: 05/10 (manhã)

Local: Chapéu do Sol – Várzea Grande

Ginástica rítmica Data: 05/10 (manhã e tarde)

Local: Ginásio Fiotão – Bairro Centro Sul, Várzea Grande

Judô Data: 04/10 (manhã e tarde)

Local: Ginásio Fiotão – Bairro Centro Sul, Várzea Grande

Luta olímpica Data: 05/10 (manhã e tarde) e 06/10 (manhã e tarde)

Local: Ginásio Fiotão – Bairro Centro Sul, Várzea Grande

Natação Dias: 05/10 (manhã e tarde) e 06/10(manhã)

Local: Piscina do Complexo Arena Pantanal – Bairro Verdão, Cuiabá

Tênis de mesa Data: 05/10 (manhã e tarde) e 06/10 (manhã e tarde)

Local: Complexo Esportivo Dom Aquino – Bairro Dom Aquino, Cuiabá

Vôlei de praia

Data: 04/10 (manhã e tarde), 05/10 (manhã e tarde) e 06/10 (manhã)

Local: Complexo Esportivo AABB – Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá

Xadrez Data: 04/10 (tarde), 05/10 (manhã e tarde) e 06/10 (manhã)

Local: Anexo II da Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Bairro Marajoara, Várzea Grande