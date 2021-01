AMM alerta gestores para atualização de dados no Simec

Crédito:

O primeiro Bate-Papo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) de 2021 destacou o projeto Novos Gestores, que começa no próximo dia 18 e propõe trazer orientações fundamentais aos gestores municipais, principalmente de primeiro mandato. “É um projeto que a CNM realiza desde 2004, depois que ocorreram as eleições municipais, por conta da renovação dos gestores locais”, esclareceu o consultor Augusto Braun.

O debate on-line teve ainda a participação da supervisora do Institucional, Rose Brito, e do coordenador e do Jurídico, Rodrigo Dias. “O objetivo é trazer noções básicas de administração pública municipal para os gestores que estão assumindo o mandato. Muitos dos quais vêm da iniciativa privada e nunca tiveram contato direto com as normas, a burocracia, as regras aplicáveis ao setor público”, completou Braun no início da apresentação do programa semanal desta sexta-feira, 8 de dezembro.

Braun lembrou que as primeiras edições foram nos Estados e falou da experiência vivida em 2016, quando o seminário reuniu milhares de municipalistas na sede da CNM, recém-inaugurada, em Brasília. Novamente, a entidade inova, e por conta da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez, o evento será on-line. Como estar perto mesmo estando longe, durante o evento, foi ressaltado ao longo do programa.

Novidades

O supervisor jurídico da CNM apresentou a programação, que será cumprida ao longo de dois dias, e detalhou as plenárias, os temas político-institucionais em debate e as diversas salas técnicas voltadas aos secretários municipais. Dentre as novidades da edição 2021, o debate Comunicação Estratégias para o Sucesso na Gestão propõe apoiar os gestores a planejar a comunicação municipal para os diferentes públicos.

Outra inovação é a plenária Estudos e Ferramentas para uma Melhor Gestão Pública Municipal. “Sabemos que é fundamental ter conhecimento da realidade para planejar as políticas públicas da melhor maneira e colocá-las em execução”, apontou Dias. Segundo ele, a participação dos gestores é fundamental para o trabalho para a CNM, inclusive subsídios às pautas e lutas políticas.

No entanto, as atividades técnicas do Novos Gestores serão abertas pelo tema A Condução Local da Política de Assistência Social, e vai tratar da gestão municipal da política socioassistencial, o Financiamento e uso dos recursos ordinários e extraordinários e a Política de Assistência Social Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso. Receita e alternativas de arrecadação, Saúde, Desenvolvimento Territorial, Turismo, Previdência, Governança, Projetos CNM, Educação e orientações jurídicas estão na programação e ganharam destaque no bate-papo.

O papel institucional da Confederação e a atuação das entidades nacional e reigionais de apoio aos gestores foram mencionadas pela supervisora da área. Rosilene lembrou ainda o impacto das diversidades e das peculiaridades do país na administração. Em resposta à pergunta apresentada pela participante Neusa Gegler, pelo YouTube, Rosilene explicou: “o evento é dedicado a todos os gestores e suas equipes. Eles não só podem como devem participar das orientações”. Ela contou ainda que o slogan “De mão dadas pelo próximo quatro anos” será uma realidade por parte da equipe CNM.