AMM defende apoio à inclusão digital de estudantes de todo o estado

Crédito: Agência de Notícias da AMM

A democratização do acesso dos estudantes à tecnologia é fundamental para evitar a evasão escolar e garantir maior qualidade do ensino neste período de pandemia. Esse posicionamento foi defendido pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, durante a abertura do 15º Fórum Estadual Ordinário da Undime/MT, evento realizado na modalidade on-line, nesta terça-feira (30). O tema desta edição é “Educação em Pauta: Um olhar significativo na proposta da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e nas oportunidades trazidas pelas tecnologias digitais”.

Fraga disse que é importante oferecer suporte aos alunos das redes estadual e municipal de todas as regiões de Mato Grosso, com aquisição equipamentos, como computadores e celulares, além do acesso à internet, para que possam acompanhar as aulas remotas, modalidade de ensino predominante há mais de um ano devido à pandemia do novo coronavírus. “Em muitos municípios, principalmente os mais distantes, existe muita dificuldade de acesso à internet, o que inviabiliza a dinâmica do ensino on-line, prejudicando centenas de estudantes”, assinalou, salientando que muitas famílias não dispõem de computadores para viabilizar o acompanhamento das aulas a distância.

O presidente da AMM sugeriu que a Secretaria de Estado de Educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação –Undime e outras instituições ligadas à educação, realizem um levantamento da demanda de equipamentos e da estrutura necessária para o atendimento aos alunos que dependem do apoio governamental.

A inclusão dos estudantes também foi defendida pelo Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Educação, Miguel Slhessarenko Júnior, que destacou que o Brasil é recordista mundial em escolas fechadas. “Concordo que as tecnologias digitais precisam chegar aos alunos. Muitos estudantes estão alijados do processo e temos um grande índice de evasão escolar”, frisou.

O secretário de estado de Educação, Alan Porto, disse que cerca de 45% dos estudantes não têm acesso à internet e que o Governo do Estado está trabalhando para melhorar a estrutura das escolas. Porto destacou a recente aprovação do projeto de lei que autoriza a compra de computadores e planos de internet para cerca de 16 mil professores da rede de ensino estadual e que atender os alunos também está no planejamento do estado. “ A nossa gestão tem que ser orientada para a aprendizagem. O estado de Mato Grosso tem preparado um programa de alfabetização em regime de colaboração com os municípios para fortalecer o sistema educacional”, assinalou, acrescentando que os municípios terão apoio financeiro e haverá incentivo a unidades escolares.

O presidente da Undime – MT, Eduardo Silva, destacou que a gestão da educação na pandemia está sendo um grande desafio para os secretários municipais e que a instituição trabalha para apoiar os gestores neste momento de transformação.

A abertura do evento também contou com a participação do vice-presidente da Undime nacional, Marcelo Costa, da presidente do Conselho Estadual de Educação, Adriana Tomasoni, do dirigente da UNCME – MT – Edemar Kamchen, do conselheiro substituto do TCE – MT, Ronaldo Ribeiro de Oliveira, entre outros. O evento vai se estender até esta quarta-feira (31), quando serão realizadas a eleição e a posse da nova diretoria da Undime/MT.