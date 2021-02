AMM e MP orientam prefeitos nas ações de planejamento do retorno das aulas

Crédito: Agência de Notícias da AMM

A Associação Mato-grossense dos Municípios em conjunto com Ministério Público Estadual de Mato Grosso, orientam os gestores em relação ao planejamento de retorno das aulas nos municípios, seja ela de forma física, híbrida ou remota, como medida de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. O assunto foi discutido nesta terça-feira (09), em reunião entre o presidente da AMM, Neurilan Fraga e o promotor de Justiça, Miguel Slhessarenko Júnior. O objetivo é orientar os gestores quanto ao retorno seguro das atividades escolares em cada município.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga afirmou que foi elaborada uma pesquisa pela instituição junto a todos os prefeitos, como forma de auxiliar e saber como pretendiam iniciar as aulas. Se foram feitas as adequações necessárias, para que os alunos tenham segurança, tanto na escola, quanto no transporte escolar. “ Hoje, 90% dos municípios já prepararam as suas redes físicas e adequações sanitárias para o retorno das aulas. 70% já iniciaram as atividades neste mês de fevereiro. Nosso foco é orientar, para que o retorno seja seguro, que sejam cumpridas todas as normas e exigências de biossegurança”, explica o presidente.

O promotor de Justiça, Miguel Slhessarenko Júnior ressaltou a importância de que cada município faça o planejamento correto do retorno das aulas e que cumpra todas as normas de segurança, que são exigidas. “O Ministério Público Estadual está acompanhando de perto as medidas necessárias para garantir a segurança sanitária que estão sendo tomadas em cada município. É indispensável o planejamento seguro da volta às aulas”, completou o promotor.

A preocupação dos órgãos também é com o ensino à distância, suas deficiências e a exclusão que isso pode provocar, já que grande parte dos alunos não tem acesso à internet, equipamentos, computadores e outros tipos de tecnologia utilizados nessa modalidade de ensino.

As entidades voltam a se reunir, assim que todos os dados solicitados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso- UNDIME forem copilados. Em relação a pesquisa ainda faltam alguns municípios preencherem o formulário sobre o planejamento do retorno seguro das aulas.