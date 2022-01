AMM lamenta falecimento de ex-deputado federal Lino Rossi

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, lamentou o falecimento do comunicador e ex-deputado federal Lino Rossi. O jornalista morreu na noite desta sexta-feira, aos 64 anos, em um hospital particular de Cuiabá, onde foi internado apresentando o quadro de síndrome respiratória aguda.

“Lino Rossi era um grande amigo, um profissional muito competente e uma pessoa do bem. Ocupou lugar de destaque na imprensa de Mato Grosso, onde atuava com muita desenvoltura e responsabilidade. Lamento muito essa perda e me solidarizo com os seus familiares e amigos neste momento tão doloroso”, assinalou Fraga.

Rossi ocupou os cargos públicos de vereador e deputado federal. Atualmente trabalhava em programas de rádio e de televisão.