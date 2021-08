AMM mobiliza gestores municipais de educação para participar de treinamento sobre o PAR

Crédito: Bruno Moreira

Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM e o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-Undime, Secretaria de Estado de Educação-Seduc, Uncme, Ministério Público e Assembleia Legislativa, realizam uma reunião estratégica, por meio de Live, nesta quarta-feira, 25 de agosto, ás 9h, com transmissão pelo canal da AMM no youtube. Combater a evasão e o abandono escolar neste período de enfrentamento da pandemia da Covid-19, é o principal foco. O objetivo é ampliar a efetividade da plataforma Busca Ativa Escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF.

Conforme a programação da reunião para tratar das ações estratégicas do programa ‘Busca Ativa Escolar’, a abertura será 9h com as falas do presidente da AMM, Neurilan Fraga, do secretário estadual de Educação, Allan Porto, do presidente da comissão de Educação na Assembleia Legislativa, deputado estadual, Wilson Santos, do promotor de Justiça, Miguel Slhessarenko, do Conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim. Em seguida, ás 09h30, será realizado o painel sobre as ações desenvolvidas para efetivar a ‘Busca Ativa Escolar’ nas redes municipal e estadual. Os expositores são os presidente da Undime, professor Eduardo Ferreira da Silva e o secretário estadual de Educação Allan Porto. Às 10h10, terão as intervenções técnicas, com perguntas e respostas. Mediadores são as equipes do TCE e AMM. Ás 10h40, as considerações finais e encaminhamentos da reunião. Às 11h00, a previsão de encerramento.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, ressalta a importância do tema que será discutido com os gestores municipais em um momento em que o retorno das aulas presenciais estão acontecendo e inda gerando polêmica. “Temos que debater o assunto sobre a condição do abandono e a evasão escolar. Neste momento tão difícil, no contexto de enfrentamento da pandemia, é uma prioridade para os gestores”, disse, reforçando que é um grande desafio para as administrações municipais, que também precisam garantir a melhoria da estrutura das escolas.

Frente aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, o cenário da educação no país e se agrava, segundo avaliação do presidente do TCE-MT, Guilherme Antonio Maluf. “O Tribunal se uniu de forma muito consciente e ativa à Unicef, porque precisamos melhorar o sistema educacional no Brasil, especialmente diante das graves consequências impostas pela pandemia”, disse. O TCE, paralelamente ao evento de mobilização dos prefeitos e secretários de educação municipais, segue promovendo forte articulação para que os gestores façam adesão a plataforma da Busca Ativa Escolar. Os dados de adesão inclusive serão mostrados no encontro na AMM.

O supervisor da estratégia Busca Ativa Escolar, conselheiro e ouvidor-geral do TCE-MT, Antonio Joaquim, por sua vez, aponta que a mobilização entre as instituições é ifundamental para o êxito no trabalho. “Cerca de cinco milhões de criança e adolescentes estão fora da sala de aula. Imaginem o impacto disso para a sociedade e para essas crianças, que não estão recebendo educação adequada. É um dever cívico que todos estejam engajados nesse projeto”, concluiu.